台南南區行善團捐贈文旦月餅 陪獨居長者過中秋

2019-09-10 13:50 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



中秋節前夕，台南市南區行善團向麻豆柚農和鴻佳啟能庇護中心、台南市心智障礙關顧協會附設展翼烘焙坊及喜憨兒台南庇護工場採購文旦及月餅，捐贈給89名列冊獨居長者，讓他們也能感受到社會滿滿的愛，長者收到後感動的說「謝謝」。

南區公所指出，這次捐贈的文旦是向麻豆青農李明彥購買，他種植的文旦柚取得農產品生產追溯及產銷履歷驗證外，每年中秋佳節舉辦義賣文旦柚的活動，將銷售部分所得回饋給創世基金會。另月餅禮盒則分別向鴻佳啟能庇護中心、台南市心智障礙關顧協會附設展翼烘焙坊及喜憨兒台南庇護工場購買，其中展翼烘焙坊及喜憨兒台南庇護工場也是勞工局輔導的庇護工場。

南區行善團也藉由捐贈活動，推廣台南市在地優質農產及身障團體的產品，希望能夠拋磚引玉，鼓勵社會大眾多多支持台南農產及身障機構的產品。

區公所上午在公所1樓大廳舉辦捐贈儀式，會後並由區長蔡秀琴、各業務課主管、各里辦公處和樂活慈善事業基金會等協助發送中秋禮盒，將溫馨的祝福送到各長輩家中分享。