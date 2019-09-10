用九柑仔店追劇熱點成為觀光景點！幕後推手是這位媒人婆

2019-09-10 13:46 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



三立電視台夯劇漫畫翻拍的「用九柑仔店」熱映，其中柑仔店場景在嘉義縣老人最多的六腳鄉潭墘村，吸引影迷，成為打卡觀光熱點。圖／黃淑晴提供 分享 facebook 三立電視台夯劇漫畫翻拍的「用九柑仔店」熱映，其中柑仔店場景在嘉義縣老人比例最多的六腳鄉潭墘村，吸引影迷，成為打卡觀光熱點，幕後推手是媒人婆黃淑晴，她是嘉縣伴手禮協會理事長兼戲劇節目演員經紀人，日前策畫音樂會，吸引逾千人潮，邀縣長翁章梁夫妻當神秘佳賓，曬恩愛深吻。

黃淑晴扮觀光大使，媒介拍片景點，透過電視節目行銷家鄉，感動翁章梁，翁召集文化觀光局長許有仁討論，將拍攝景點串連成觀光景點，結合既有景點，成為觀光套裝行程，就像韓國追劇旅遊行程，結合風潮推廣，體驗嘉義特色魅力。

場景柑仔店是用50年木造老建築「存德中藥行」布置而成，經社區規畫師及居民努力保存，因電視劇殺青，柑仔店擺設隨時可能撤掉，影迷及地方人士呼籲保留，黃淑晴說，她是戲劇「用九柑仔店」及「天之蕉子」演員經紀人，「用九柑仔店」播映中，周六日開放參觀，戲劇行銷觀光，借力使用，縣府應主打鐵趁熱，感謝三立電視的授權，讓她能運用戲劇熱潮，帶動沉寂已久的六腳人潮。

短短不到5天，她沒公部門資源及外人資助，獨自1人結合鄉親及街頭藝人朋友幫忙，透過臉書社團號召，在柑仔店前主辦首場音樂會，92歲阿嬤告訴她「長這麼大，沒看過這麼熱鬧場面」，讓她很感動，她說「身為嘉義人，要讓更多人知道家鄉真善美及人情味，雖然過程辛苦，但當我看到民眾鄉親臉上笑容，感動落淚。」