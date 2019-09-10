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台南推英語線上闖關 小學生拍片創意佳

2019-09-10 13:36中央社 台南10日電

台南市政府第二官方語言專案辦公室推出英語線上闖關活動，鼓勵學生錄製唱英文歌、朗讀英文書籍的影片投稿。不少小學生創意十足獲市府表揚，市長黃偉哲還指示加碼送好禮。

台南市政府第二官方語言專案辦公室（二官辦）從4000多件作品中篩選出2000件入選影片，從中評選出「影片質量金獎」、「影片質量銀獎」及「影片質量銅獎」各一名；另外還有「最佳舞台效果獎」、「唱作俱佳獎」、「最具創意獎」及「字正腔圓獎」，今天由兼任二官辦主任的市府參事李賢衛頒獎。

李賢衛表示，「2019台南市英語閱讀季」推出英語線上闖關活動「英文跑跳碰」，主要是鼓勵孩子們大方開口說英語。獎項是鼓勵性質，希望學生多讀、多看、多唱，讓英語學習成為有趣的事情。

他說，有的孩子唱起英文流行歌有模有樣，還拿杯子一邊打節拍；還有孩子在朗讀英語書時，搭配故事劇情隨時轉換音調，帶點搞笑的舞台效果十足。

李賢衛表示，黃偉哲認為市民大方開口說英語，是城市國際化的表現。孩子們不論朗讀英語書籍或唱英文歌，都值得肯定。因此特別指示二官辦加碼送出包含大紅狗拼圖、英語故事書以及觀光工廠招待券等好禮。

永福國小一年級的學生林以謙，2個月內的投稿量高達253支，勇奪影片質量金獎。林以謙的媽媽說，英語閱讀結合闖關遊戲，讓孩子覺得是個有趣的挑戰，連出國候機的空檔也要拍影片，所以在短期間累積許多影片，學習毅力讓她又驚又喜。

官方語言黃偉哲
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