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跨世代童玩展 數百件珍藏玩具亮相

2019-09-10 12:35聯合報 記者陳雅玲╱即時報導

環球科技大學幼兒保育系與雲林二手玩具屋共同舉辦的「玩味雲林我的家—懷舊童玩展」今天開幕，現場展出數百件珍藏玩具，種類包羅萬象，藉由不同世代的經典童玩帶領大人小孩，一起回味早年兒童的歡樂歲月。

雲林二手玩具屋今天化身「雲林柑仔店」、「斗六玩具店」，帶領小朋友回到早期社會孩子聚集在柑仔店前一起玩耍的歡樂時光，除了懷舊玩具展示，也有古早互動式玩具、跳格子等，讓大人小孩都可以體驗，烏塗9號倉庫理事長王世明多年的懷舊收藏也在現場展出，呈現早年雲林農村特色。

策展的50年代博物館長張信昌表示，童玩是每個人最美好單純的回憶，也是跨世代的共同語言，相較於現代孩子大量曝露於3C或電子玩具，40至60年代孩子娛樂就是木製童玩，或就地取材，即使橡皮筋、石頭、彈珠也能玩得津津有味，遊戲雖然少，但卻多了與人互動的機會。

環球科技大學幼兒保育系主任胥嘉芳表示，現代玩具多充斥電子、3C的產物，孩子多半被動接受玩具已設定好的樣貌或內容，欠缺發揮想像力或創造力的機會，這次展出數百件民國40至70年代的童玩，包含三輪車發條玩具、鐵皮玩具、氣壓式玩具、塑膠老玩具、企業玩具、洋娃娃等，可以體驗跨世代的遊玩樂趣。

「玩味雲林我的家—懷舊童玩展」展覽即日起至29日止，活動有童玩講座、機器人及童玩手做活動，機關團體需預約，詳情請洽雲林二手玩具屋，電話（05）5338591。

環球科技大學幼兒保育系與雲林二手玩具屋共同舉辦的「玩味雲林我的家—懷舊童玩展」今...
環球科技大學幼兒保育系與雲林二手玩具屋共同舉辦的「玩味雲林我的家—懷舊童玩展」今天開幕，現場展出數百件珍藏玩具，種類包羅萬象。記者陳雅玲／攝影
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環球科技大學幼兒保育系與雲林二手玩具屋共同舉辦的「玩味雲林我的家—懷舊童玩展」今...
環球科技大學幼兒保育系與雲林二手玩具屋共同舉辦的「玩味雲林我的家—懷舊童玩展」今天開幕，現場展出數百件珍藏玩具，種類包羅萬象。記者陳雅玲／攝影
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環球科技大學幼兒保育系與雲林二手玩具屋共同舉辦的「玩味雲林我的家—懷舊童玩展」今天開幕，現場展出數百件珍藏玩具，種類包羅萬象。記者陳雅玲／攝影
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環球科技大學幼兒保育系與雲林二手玩具屋共同舉辦的「玩味雲林我的家—懷舊童玩展」今天開幕，現場展出數百件珍藏玩具，種類包羅萬象。記者陳雅玲／攝影
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