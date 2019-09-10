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台南永康部分路段近來大雨就淹水 市府承諾明年解決

2019-09-10 12:09聯合報 記者周宗禎╱即時報導

新建排水幹線完成後可望減輕積水問題。記者周宗禎/攝影
新建排水幹線完成後可望減輕積水問題。記者周宗禎/攝影
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台南市永康區中山東路一帶大雨就積水淹水，居民苦不堪言，市議員林宜瑾上午邀集府市水利局、工務局會勘；在地東橋里長陳振安與附近居民到場反映， 這段路開闢得很好，但是排水一直出問題，甚至砲校旁新建排水溝內還灌滿了水泥。

市府水利局表示，前瞻計畫補助2700萬、市府配合500萬元正在埋設菜頭港溪D幹線排水，預計明年雨季前完成，能有效減少淹水災情；工務局指出，現有排水箱涵因道路拓寬位移到快慢車道間，目前還無法與新建排水溝相連，打通後就能發揮功能。

林宜瑾表示，近年砲校、吉村大飯店一帶常積水淹水，居民大雨就膽戰心驚，感謝市府從善如流，願意投入經費改善，但希望工程可以早日完工，讓附近積淹水問題早日改善。

永康區地處低窪，近年每逢豪雨就容積淹水，中山東路因地勢較周圍為低，四周水流匯集此地，且側面溝截面積不足排水不及，更容易有積淹水的情形產生。

林宜瑾表示，上周五的大雨讓永康多處淹水，而且因為中山南路現行的工程導致部分側溝堵塞，外水流入卻無處宣洩，導致吉村大飯店前淹水問題更嚴重。

水利局表示，目前中山南路在進行的工程是柴頭港溪D幹線排水工程，該工程會把原本要流到台 20線中山南路的積水提前截流排入柴頭港溪，減輕排水壓力，完工後將大幅減輕周邊地區排水壓力。

林宜瑾要求水利局先將側溝疏通，在雨季結束前不致於因側溝堵塞的問題導致積淹水；並請水利局盡可能加快工程進度，讓附近民眾逢豪雨必淹水問題早日改善。

林宜瑾要求儘快排水問題， 新建排水溝裡滿是水泥待移除。記者周宗禎攝影
林宜瑾要求儘快排水問題， 新建排水溝裡滿是水泥待移除。記者周宗禎攝影
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東橋里長陳振安（右）反映排水問題。記者周宗禎攝影
東橋里長陳振安（右）反映排水問題。記者周宗禎攝影
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附近店家反映積水問題嚴重影響他們作生意和生活。記者周宗禎/攝影
附近店家反映積水問題嚴重影響他們作生意和生活。記者周宗禎/攝影
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現有排水箱涵已經位移到快慢車道間。記者周宗禎/攝影
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東橋里長陳振安反映排水問題， 新建排水溝裡滿是水泥待移除。記者周宗禎攝影
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淹水豪雨車道
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