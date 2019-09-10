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烤肉千元報名費送加倍食材！月光燒烤音樂會熱烈報名已滿

2019-09-10 10:31聯合報 記者魯永明╱即時報導

周五中秋節，觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處與嘉義縣政府 、布袋鎮公所，每年舉辦秋節晚會，今年擴大為烤肉音樂會，周末14日下午在高跟鞋教堂內南側廣場，舉辦布袋月之秋-月光燒烤音樂會，除邀請知名藝人及樂團表演，舉辦烤肉活動，上月底開放限額100組報名，每組10人只要千元報名費，提供食材及烤肉爐等總價值2500元，物超所值，原定明天下午截止報名，但今天上午已額滿。

烤肉活動由鎮公所主辦，報名費千元，提供10人組食材及烤肉設備共10多項，另鎮公所加贈「布袋優鮮三合一」（文蛤、鮮蚵、蝦子）一組，包括帶殼蚵2斤，文蛤及蝦子各1斤，另有價值600元烤肉爐，鎮公所說，全部食材及烤肉設備共值2500元，比報名費增加1倍半價值，烤肉報名透過臉書等網路社群發布後，引發搶訂熱潮，額滿提早報名截止。

鎮公所說，去年秋節舉辦3天觀光漁船筏遊布袋港賞月活動，今年改為烤肉活動，讓報名民眾賞月與家人團圓，大啖生鮮燒烤海鮮，更加實惠有感，烤肉活動需先匯款，經公所確認編列報名序號，才完成報名程序，活動地點在布袋鎮高跟鞋婚禮教堂內南側廣場，時間在周末14日下午5點半到8點30分。

烤肉活動登場的同時，有雲嘉南濱海風景區管理處安排的布袋月之秋-月光燒烤音樂會，邀請演出陣容包括韋瓦笛室內樂團、The Pure 純粹人聲樂團及嘉義天使樂團，另有藝人歌星知更（劉庭佐）、郭修彧、許書豪及家家熱力演唱。

嘉義縣布袋月之秋-月光燒烤音樂會宣傳海報。記者魯永明／翻攝
嘉義縣布袋月之秋-月光燒烤音樂會宣傳海報。記者魯永明／翻攝
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嘉義縣布袋月之秋-月光燒烤音樂會，14日在高跟鞋教堂內南側廣場舉行。圖／雲嘉南濱...
嘉義縣布袋月之秋-月光燒烤音樂會，14日在高跟鞋教堂內南側廣場舉行。圖／雲嘉南濱海國家風景區管理處提供
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高跟鞋教堂樂團音樂會

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