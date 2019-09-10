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廟公床下挖出明代珍寶 雲林多了一座300年古廟

他們為何愛噓韓國瑜？ 把小事化大源於這種心態

廟公床下挖出明代珍寶 雲林多了一座300年古廟

2019-09-10 07:48聯合報 記者蔡維斌╱即時報導

鳳天寺找出明代的古銅雙龍淨爐，十分珍貴。記者蔡維斌／攝影
鳳天寺找出明代的古銅雙龍淨爐，十分珍貴。記者蔡維斌／攝影
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雲林縣土庫鎮鳳山寺是廣澤尊王開基祖廟，但建廟385年來卻一直苦無文物可佐證歷史，使沿革淪為口傳歷史，去年卻神奇般地在廟公的床底下，找到了「鎮廟之寶」。包括銅製淨爐和石爐等4件文物，底部刻鏤著大明洪武、宣德等年間製，並獲大陸祖廟認證，廟方歷史重見天日，獲得正名，也讓雲林多了一座超過300年的古廟，廟方喜出望外，宣布將開辦該廟有史以來第一次遶境來慶祝385歲生日。

鳳山寺主委郭建太指出，該廟歷史悠久，但長久來除了正殿兩座木匾，過去流傳一些文物都未能好好保存，重要古文物不知遺落何方，廟方一直找不著，但尊王曾只一再指示「會有下落！」。

「文物出土重見天日有一段神奇故事」郭建太說，廟方服務數十年的廟公突然想退休，獲廟方同意，廟公離開後曾派人整理寢室，當初就一再懷疑文物藏在床下，但怎麼找也找不到。

郭建太說，後來廟公住數十年房間另有他用，且榻榻米下的合板也老舊，於是動工拆除，沒想到，在床底的角落地下，發現一包東西，打開一看竟然有兩個古銅淨爐及一個石刻香爐，還有一支鐵烙器，銅器底部更鏤刻大明朝洪武及宣德製等字樣，廟方如獲珍寶，原來這些就是尊王所指示的廟寶。

郭建太說，尤其一座淺底寬口的雙龍淨爐，更刻有「洪武六年仲春工部尚書董直鑑鑄」，證明是明代官方所鑄造的銅爐，十分珍貴。這批文物重見天日，像是送給廟方最大的生日禮物，可說是廟方大喜之日，將把文物送進一步鑑定後，典藏為「鎮廟之寶」。

為了慶祝百年文物重見天日迎接建廟385年，本月14日將舉行有史以來第一次平安遶境，全國各地30多家友廟共襄盛舉，歡慶鳳天寺385歲生日。

鳳天寺找出明代的古銅雙龍淨爐，十分珍貴。記者蔡維斌／攝影
鳳天寺找出明代的古銅雙龍淨爐，十分珍貴。記者蔡維斌／攝影
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鳳天寺找出明代的古銅雙龍淨爐，十分珍貴。記者蔡維斌／攝影
鳳天寺找出明代的古銅雙龍淨爐，十分珍貴。記者蔡維斌／攝影
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還有可能也是明代的古石爐。記者蔡維斌／攝影
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鳳天寺找出古代的鐵烙器，十分珍貴。記者蔡維斌／攝影
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鳳天寺找出明代的古銅雙龍淨爐等四件寶物，十分珍貴，為鎮廟之寶。記者蔡維斌／攝影
鳳天寺找出明代的古銅雙龍淨爐等四件寶物，十分珍貴，為鎮廟之寶。記者蔡維斌／攝影
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鳳天寺找出明代的古銅雙龍淨爐，十分珍貴。記者蔡維斌／攝影
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文物遶境

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