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崙背、二崙破損農路 將改善

2019-09-09 23:34聯合報 記者李京昇／雲林縣報導

縣長張麗善（右二）、副縣長謝淑亞（右一）等人今天到崙背鄉豐榮、草湖農地重劃區及二...
縣長張麗善（右二）、副縣長謝淑亞（右一）等人今天到崙背鄉豐榮、草湖農地重劃區及二崙鄉公館農地重劃區農路，會勘農路實際情況。記者李京昇／攝影
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縣長張麗善（右）向地方居民解釋改善工程。記者李京昇／攝影
縣長張麗善（右）向地方居民解釋改善工程。記者李京昇／攝影
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崙背鄉豐榮、草湖農地重畫區及二崙鄉公館農地重畫區，農路老舊破損嚴重，危及農民生命安全，縣長張麗善表示，縣府將投入逾1500萬元改善區內農水路及橋梁，讓農耕與農產品運輸更便捷。

張麗善與副縣長謝淑亞在縣府地政處長黃凱達、議員李明哲、梁銘忠、崙背鄉長李泓儀等人陪同下，昨天到場勘查。

張麗善說，崙背鄉3個重畫區為早期農地重畫區，重畫面積分別為789、205和453公頃，農水路因長期使用龜裂破損，加上水溝年久失修嚴重阻塞，造成農民耕作不便也有安全疑慮。

地政處長黃凱達說，縣府除自行籌措經費外，也向中央機關爭取經費改善農水路等，盼能改善農地重畫區農水路，讓農民在好的耕作環境下，闡更多優質農產品。

縣府指出，本次將改善豐榮農地重畫區貓兒干段1554等地號、南4路等地路面，改善農路長度642公尺、寬6公尺，還有橋梁1座，草湖農地重畫區東1路農水路的改善工程，改善農路長度358公尺、水溝總長度716公尺。

二崙鄉公館農地重畫區公館段716等地號改善工程，水溝長度678公尺、寬0.8公尺，改善農路長度共1000公尺、水溝長度共1394公尺，希望暢通農水路，避免農作物泡水損害，並維護用路人安全。

重畫區農地農民張麗善

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