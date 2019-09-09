台南市安南區海尾寮遇雨淹大水 陳亭妃：全力爭預算改善

2019-09-09 20:01 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ╱即時報導



雖然台南市安南區海尾寮、本淵寮已有5座抽水站及排水系統，但部份地區遇大雨還是會淹水，立法委員陳亭妃今天邀水利署第六河川局及市府水利局，偕同地方里長會勘。她說，市政府改善排水規劃出爐後，如果屬於行政院經費可協助範圍，她一定全力爭取，要求水利署、營建署配合，早日解決地方淹水之苦。

陳亭妃邀請水利署第六河川局長邱忠川、市府水利局副總工程司葉俊良、安南區長葉誌明、台南市議會議長郭信良、淵中里長吳孟忠、淵東里長黃旺根、淵西里長周竹抱會勘本淵寮排水系統的海東抽水站及天馬抽水站。

陳亭妃說，臨近天馬電台的天馬抽水站裝設2部共每秒五噸抽水機組，功能是將淵中排水雨水排至本淵寮排水下游，大雨來時常抽水不及影響整體排水功能，應儘速協調用地增設抽水機組。海東國小抽水站是因排水系統連結不完整不順暢，緊急時間抽不到水，整個排水系統都要總檢討，這個抽水站也是解決溪心里淹水重要關鍵。

此外，溪心寮聚落保安宮一帶及本原街二段106巷周邊，遇雨淹水讓住戶苦不堪言，會勘後決議請市府水利局針對排水系統重新檢討，2個禮拜後召開改善排水方案說明會。