中油鋪設工業天然氣管線 地方不滿未民生共用

2019-09-09 17:21 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ╱即時報導



嘉義縣大林鎮長簡志偉，今天與多名地方代表、民眾，到大林鎮三和國小旁，抗議台灣中油公司執行「配合大埔美精密機械園區新設6吋天然氣管線」工程，與地方溝通不良，對於鎮民要求增加民生天然氣管路，處理態度消極，遞交陳情書盼縣府及執行單位，暫緩施工、多與地方溝通，正視大林鎮民訴求。

嘉義縣政府經濟發展處長江振瑋說明，年初曾召開4場說明會，會中即說明中油管線為工業專用，與民生天然氣管線（民營欣嘉天然氣公司）不同，並非針對特定對象鋪設，但這次中油鋪設管線，縣府有要求預留節點，方便未來民生管線需求，可與中油協商如何共用。

他說，此次中油設天然氣管線工程均由中油負擔，後續道路修復鋪設費，則由縣府支應，另縣府也同意地方爭取，一併執行排水及道路修復。

中油公司現場工作人員表示，本案是施做大埔美精密機械園區，到中山高大林交流道旁配送站，全長約9公里，總經費約3420萬，三和國小前路段已施做完畢，今天是勘查設置「天然氣保護系統」，只是一座約90公分高箱涵，設置後可透過電位差避免管線生鏽，對於鎮民抗議他無法回應。

簡志偉表示，地方不滿縣府和中油公司，未能與地方取得共識下，刻意無視4次說明會中對鎮民承諾，對於沿線三和國小、一心生物科技公司、崇仁護理專科學校等機關，及推廣家戶使用的民生瓦斯用管，均視而不見未納入設計、施作，這次瓦斯整流站工程會勘，除讓地方鄉親不安，更懷疑主管單位是否討好特定對象。