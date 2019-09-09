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豪雨沖刷小學50公尺圍牆倒塌 緊急處理今不影響上課

2019-09-09 17:12聯合報 記者李京昇╱即時報導

昨天清晨3點雲林降下豪大雨，使得古坑鄉新光國小圍牆不堪豪雨沖刷倒塌，周邊農田泥漿灌入校園淹沒操場跑道和教室，經鄉公所清潔隊支援校方緊急清理，今天不影響學生正常上課。

根據氣象站統計，古坑鄉昨天降下134.5mm，瞬間強降雨讓新光國小校園側邊50公尺長的圍牆倒塌，周邊農田泥濘、泥水灌入校園，淹沒操場、跑道、樓下教室和行政辦公室，所幸昨天適逢假日無人受傷。

校長張嫈敏說，不僅圍牆倒塌，學校一樓的8間學生教室和老師辦公室，也因泥水灌入造成淤積，10多年前也曾圍牆倒塌過，經過補強迄今又再發生一次，所幸沒人受傷。

古坑鄉長沈勝騰和新庄村長賴世榮等人，昨、今兩天動員里民、清潔隊到校，清理圍牆旁的樹枝和教室環境，今天上午經過兩節課時間，把校園大致清理完畢，並順利讓學生們進入教室上課。

沈勝騰表示，他接獲通知後，就趕往校園全力幫助復原，為避免發生危險，在倒掉的圍牆周邊拉起封鎖線，另圍牆周邊樹林排水不良，盼縣府能提供協助。

教育處指出，今天早上已有派員到場會勘，預計周四將會同財政處再次勘察，近期會估算經費進行修補，至於圍牆旁的樹林是私人用地，針對排水不良可能造成土石沖刷，會與地主溝通幫忙改善排水設施。

校園側邊50公尺長的圍牆不堪雨勢沖刷倒塌。圖／古坑鄉長沈勝騰提供
校園側邊50公尺長的圍牆不堪雨勢沖刷倒塌。圖／古坑鄉長沈勝騰提供
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古坑鄉新光國小圍牆不堪豪雨沖刷倒塌。圖／古坑鄉長沈勝騰提供
古坑鄉新光國小圍牆不堪豪雨沖刷倒塌。圖／古坑鄉長沈勝騰提供
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古坑鄉新光國小圍牆不堪豪雨沖刷倒塌，古坑鄉公所與校方拉起封鎖線。圖／古坑鄉長沈勝...
古坑鄉新光國小圍牆不堪豪雨沖刷倒塌，古坑鄉公所與校方拉起封鎖線。圖／古坑鄉長沈勝騰提供
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現場拉起封鎖線。圖／古坑鄉長沈勝騰提供
現場拉起封鎖線。圖／古坑鄉長沈勝騰提供
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古坑豪雨

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