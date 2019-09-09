交通尖兵空網報你行 台南鄉親秋節好遊賞

2019-09-09 16:40 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ╱即時報導



中秋節連續假期，台南市警察局今天分析秋節連續假期交通狀況，預估大灣、台南交流道在中秋節當天12點至下午6點為尖峰時段；安平老街、孔廟文化園區、赤崁文化園區、國華商圈、海安路街道藝術文創區於中秋節期間中午12點至下午6點車流量較多。交通大隊請駕駛人壅塞時提早改道，行駛替代道路以免塞在車陣中。

警方說，台南交流道平面道路壅塞時， 北上路段，東區駕駛人請走中華東路右轉復興路上大灣交流道，仁德區駕駛人請走仁德區中正路左轉昆大路上大灣交流道。南下路段東區駕駛人請走大同路上台86線，仁德區駕駛人請走台39線右轉歸仁區中正南路上台86線。

大灣交流道平面道路壅塞時，北上路段東區駕駛人請走永康區中華路右轉台1線上永康交流道，永康區駕駛人請走永大路左轉台1線上永康交流道。南下路段東區駕駛人請走大同路上台86線，永康區駕駛人請走仁德區中正路右轉中山路上台南交流道。

安平商圈安平路壅塞，北上路段駕駛人請走台86線到底右轉濱南路、中華南路，左轉健康路進入安平商圈。南下路段駕駛人請走國8下安吉交流道，右轉安通路、左轉安明路、中華路。

警察局局長周幼偉指示各單提供專線供民眾通報路況，如110、交通大隊06-2629292專線電話，專人負責接聽；秋節期間也會定時、即時通報各地路況，伺機上線警廣及傳播媒體，提供壅塞及改道資訊，駕駛人上路時請不要忘記收聽即時訊息。

中秋節連續假期，員警會在中西區鬧區加強指揮交通，疏解車潮。圖／台南市交通大隊提供 分享 facebook