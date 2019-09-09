親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

遭踢出「滬港通」名單 鴻海旗下富智康一度暴跌逾5%

交通尖兵空網報你行 台南鄉親秋節好遊賞

2019-09-09 16:40聯合報 記者黃宣翰╱即時報導

中秋節連續假期，台南市警察局今天分析秋節連續假期交通狀況，預估大灣、台南交流道在中秋節當天12點至下午6點為尖峰時段；安平老街、孔廟文化園區、赤崁文化園區、國華商圈、海安路街道藝術文創區於中秋節期間中午12點至下午6點車流量較多。交通大隊請駕駛人壅塞時提早改道，行駛替代道路以免塞在車陣中。

警方說，台南交流道平面道路壅塞時， 北上路段，東區駕駛人請走中華東路右轉復興路上大灣交流道，仁德區駕駛人請走仁德區中正路左轉昆大路上大灣交流道。南下路段東區駕駛人請走大同路上台86線，仁德區駕駛人請走台39線右轉歸仁區中正南路上台86線。

大灣交流道平面道路壅塞時，北上路段東區駕駛人請走永康區中華路右轉台1線上永康交流道，永康區駕駛人請走永大路左轉台1線上永康交流道。南下路段東區駕駛人請走大同路上台86線，永康區駕駛人請走仁德區中正路右轉中山路上台南交流道。

安平商圈安平路壅塞，北上路段駕駛人請走台86線到底右轉濱南路、中華南路，左轉健康路進入安平商圈。南下路段駕駛人請走國8下安吉交流道，右轉安通路、左轉安明路、中華路。

警察局局長周幼偉指示各單提供專線供民眾通報路況，如110、交通大隊06-2629292專線電話，專人負責接聽；秋節期間也會定時、即時通報各地路況，伺機上線警廣及傳播媒體，提供壅塞及改道資訊，駕駛人上路時請不要忘記收聽即時訊息。

中秋節連續假期，員警會在中西區鬧區加強指揮交通，疏解車潮。圖／台南市交通大隊提供
中秋節連續假期，員警會在中西區鬧區加強指揮交通，疏解車潮。圖／台南市交通大隊提供
分享

台南交流道平面道路南下壅塞時，警方請仁德區駕駛人請走台39線右轉歸仁區中正南路上...
台南交流道平面道路南下壅塞時，警方請仁德區駕駛人請走台39線右轉歸仁區中正南路上台86線。圖／台南市交通大隊提供
分享

中秋節警察連續假期

相關新聞

「60萬步的夏天」挑戰 新興國小有學生近95萬步

2019-09-09 17:40

中油鋪設工業天然氣管線 地方不滿未民生共用

2019-09-09 17:21

台南將軍關懷據點廚房新啟用 地主無償提供社區添溫馨

2019-09-09 16:03

台南首創教師金曲選拔 把對老師的愛唱出來

2019-09-09 15:51

雲縣府籌措1500萬元 改善崙背、二崙重劃區破損農路

2019-09-09 15:48

愛你已久久久！新人選擇今天特別諧音日子登記結婚

2019-09-09 15:03

老人愛吃肥肉 嘉縣營養師下鄉發現原來牙口不好

2019-09-09 15:02

老闆、警員…130會員 吹薩克斯風行善

2019-09-09 14:06

打造海綿校園 東興國小導入「JW生態工法」

2019-09-09 13:02

中秋連假備戰 雲林縣府增開高鐵站免費接駁車

2019-09-09 12:14

奮起湖「喵星人站長」拍照超萌 成為遊客焦點

2019-09-09 07:46

愛薩客協會理事長蔡森源 帶團行善做公益最快樂

2019-09-09 00:15

影／嘉義縣長翁章梁夫妻擁吻 「用九柑仔店」 熱情開唱

2019-09-09 00:09

中秋送暖 千戶家庭享大餐

2019-09-08 23:36

10公噸麻豆文旦 加國2天完售 11月赴上海秋季食品展

2019-09-08 23:32

嘉縣防騷站揭牌 「別亂開黃腔」

2019-09-08 23:26

南美館展電影《賽德克巴萊》手繪看板 演員特來朝聖

2019-09-08 19:29

挺民主護台灣醫界大聯盟 現場看板引熱議

2019-09-08 17:41

百童秀武藝千人火把亮詔安 雲林客庄文化節登場

2019-09-08 16:59

社區「防騷站」揭牌 社會局：千萬別亂開黃腔

2019-09-08 14:32

台南柚香加國展售搶手 農業局：11月前進上海

2019-09-08 13:05

不說不知道！這些熱門飲料店都來自台南？在地人自豪：蟻人之都

2019-05-12 20:00
看更多

熱門文章

埔鹽順澤宮冠軍帽被搶光 廟方緊急再訂作1000頂結緣

2019-09-09 12:14

埔鹽順澤宮帽子揚威海外 信眾搶拿送光

2019-09-09 12:05

愛買員林店舊建物要拆了 彰檢新辦公大樓工程將動工

2019-09-08 18:24

治療2年仍手抖？ 中醫調理助她遠離復發噩夢

2019-09-08 22:25

人亡人情在 「香魚之父」去世9年友人仍收到他的月餅

2019-09-09 07:54

台中34校用陸製監視器1599支 議員：盡速汰換一個不留

2019-09-09 12:24

挺民主護台灣醫界大聯盟 現場看板引熱議

2019-09-08 17:41

護士們的物品被丟掉？ 醫院：會議室公共場所禁私人用品

2019-09-09 13:46

侯友宜騎單車上班花40分鐘 自行車通勤綠廊抓違停

2019-09-09 10:24

影／嘉義縣長翁章梁夫妻擁吻 「用九柑仔店」 熱情開唱

2019-09-09 00:09

蔣月惠自拆無障礙設施淚嗆俗辣 檢舉人：心中只有自己

2019-09-09 16:12

影／北台灣媽祖文化節圓滿閉幕 外地官員見盛況直呼感動

2019-09-08 23:33

反淡北新道路 前北市交通局長濮大威：大眾運輸優先

2019-09-08 22:18

豐原廟會鞭炮吵民事件 宮廟：別恐嚇請理性

2019-09-09 08:23

台中審計新村營運者槓攤商 明協調

2019-09-08 23:50

他從事堆高機工作28年 退休不到3月又重回老本行

2019-09-08 23:33

社宅做教師會辦公室？ 教團批鄭文燦：犧牲弱勢居住正義

2019-09-09 07:44

苗栗市西山工業區煙囪臭味超標 3支罰70萬元

2019-09-09 13:33

自強隧道區間測速限速40K 議員批：上下班回堵大塞車

2019-09-09 12:49

韓國瑜造勢沒去很可惜？侯友宜：民眾都跟我加油

2019-09-09 12:13

影／高雄飯店搶國旅市場 加碼搶客

2019-09-09 09:37

9月9部苗醫照服員日 快閃熱舞「小蘋果」感念辛苦

2019-09-09 09:04

蛋黃酥排隊的才好吃？ 隱藏版在這你吃過嗎

2019-09-09 15:50

昆陽3方共管 合歡山添「星」看點

2019-09-08 23:40

中秋前夕台南夜市架設大望遠鏡 南瀛天文館辦路邊賞月

2019-09-09 09:12

奮起湖「喵星人站長」拍照超萌 成為遊客焦點

2019-09-09 07:46

公部門美學UP！ 美學實用性結合屏東好物超搶手

2019-09-08 17:54

桃園社宅辦公室違規招租？ 鄭文燦：公開招租尊重自主權

2019-09-09 12:33

高港土開公司 通過摩天輪開發

2019-09-08 23:32

10年來緊急救護案件成長26% 寺廟捐贈救護車讓愛遠傳

2019-09-08 21:43

韓國瑜再提颱風天出國舊事 鄭文燦：一切按規範

2019-09-09 13:35

5000元早餐被棄單 變愛心早餐

2019-09-09 00:29

影／皇上妃子古裝戲服全出爐 白河萬里長城路跑話題足

2019-09-08 19:44

黃金博物館首次夜間開放 侯友宜提「救命燈」夜遊

2019-09-09 10:30

台中市調降109年公告地價 中市府：讓人民有感

2019-09-09 15:52

「香魚之父」是鄭成功後代 晚年改名認祖歸宗

2019-09-08 23:19

全台首輛掛牌自駕車 下月竹市上路

2019-09-08 23:25

宮廟深夜放炮 豐原警緊急停止路權

2019-09-08 23:11

破8萬人次 媽祖文化節宜蘭明年續辦

2019-09-09 00:13

南美館展電影《賽德克巴萊》手繪看板 演員特來朝聖

2019-09-08 19:29
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top