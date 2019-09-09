台南首創教師金曲選拔 把對老師的愛唱出來

2019-09-09 15:51 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ╱即時報導



教師節即將來臨，台南市首創舉辦教師節主題曲徵選活動，今天並舉辦新歌發表，評選出的前三名歌曲現場演唱，教育局表示接著還將拍攝MV，把學生對老師的愛唱出來。

市長黃偉哲到場頒獎給前三名的創作學生，表示教師節主題曲徵選，不只是台南首次舉辦，也是全國首創。打破過去教師節，師生一起吃飯、收送卡片的制式慣例，鼓勵學生創新敬師感恩的方式，嘗試以音樂創作來歌頌傳唱表達對老師的敬愛，希望透過此次徵選能讓學生有更多元的腦力激盪、創作發想；讓台南市民感受到，也讓全台灣都看到，府城這座文化古都充滿創意的新風貌。

今日發表會由本次獲得第三名的永康國小李洺菎同學以〈WOW魔課〉揭開序幕，把童趣創意融入學習各領域課程的感受，感謝老師的教導，解開心中的迷惘，指引開創新未來；而後，第一名的瀛海中學郭宇媃同學則是自彈自唱自創曲〈星空〉，以清新曲風表達老師孜孜不倦的教誨，使得學生終將在星空中綻放光芒。

最後由第二名Fun樂團以輕快活潑的演出方式，帶領大家合唱〈老師謝謝您〉，唱出師生之間的日常生活點滴。此曲由進學國小林洋亦、殷翊真、忠孝國中黃子晏、德光高中吳孟叡、中山國中吳婕綾和建興國中黃浥塵同學一起共同創作發想，藉由自我省思結合和老師的相處經驗，轉化出老師宛如大樹深植學生心裡的意象。