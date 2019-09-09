雲縣府籌措1500萬元 改善崙背、二崙重劃區破損農路

2019-09-09 15:48 聯合報 記者 聯合報 記者 李京昇 ╱即時報導



雲林縣崙背鄉豐榮、草湖農地重劃區及二崙鄉公館農地重劃區農路老舊破損嚴重，危及農民生命安全，雲林縣長張麗善、副縣長謝淑亞等人今天到場會勘。

張麗善與謝淑亞在縣府地政處長黃凱達、議員李明哲、梁銘忠、崙背鄉長李泓儀等人陪同下到場勘查；張麗善表示，縣府將投入逾1500萬元改善區內農水路及橋梁，讓農耕與農產品運輸更便捷。

張麗善說，崙背鄉豐榮、草湖農地重劃區及二崙鄉公館農地重劃區為早期農地重劃區，重劃面積分別為789、205、453公頃，農水路因長期使用龜裂破損，加上水溝年久失修嚴重阻塞，造成農民耕作不便也有安全疑慮。

本次將改善豐榮農地重劃區貓兒干段1554等地號、南4路路面改善工程，農路長度642公尺、寬6公尺及橋梁1座；草湖農地重劃區東1路農水路改善工程，農路長度358公尺、水溝總長度716公尺。

以及二崙鄉公館農地重劃區公館段716等地號小給3改善工程，水溝長度678公尺、寬0.8公尺，改善農路長度共1000公尺、水溝長度共1394公尺，以暢通農水路，避免農作物泡水損害，並維護用路人安全。