愛你已久久久！新人選擇今天特別諧音日子登記結婚

2019-09-09 15:03 聯合報 記者 聯合報 記者 周宗禎 ╱即時報導



今天2019年9月9日，有新人認為這天諧音是「愛你已久久久」，特別選擇今天辦理結婚登記；台南市歸仁戶政事務所取諧音「愛你依舊」、「幸福久久」，今天準備古早味米香及蜂蜜香皂伴手禮，送給登記結婚民眾，到下午共有兩對新人上面，收到禮物都很意外，也在刻意佈置的背景合照留念，感謝戶政所增添兩人婚約甜蜜紀念。

今天因為農民曆「忌嫁娶」，傳統民間習俗不適合辦理結婚登記，關廟、龍崎等附近戶政所到下午都沒有新人登記。這兩對上門的都是年輕人，都還沒辦喜宴，是認為這個日子真的很特別，才刻意選擇今天辦登記，希望兩人未來能長長久久。陳姓、洪姓新人說，他們要等過一陣子孩子生出來，才要辦結婚喜宴。

歸仁戶政所表示，小禮物除了「米香」還有熱賣50年的蜂蜜香皂，「古早味米香與蜂蜜香皂」，諧音「甜蜜」祝福新婚甜甜蜜蜜，婚後幸福美滿、戀情長久。

戶政所長江學通表示，年輕人常選擇特殊節日或有特別諧音的日子結婚，今天2019年9月9日有「愛你已久」諧音，希望新人留下深刻印象，「更希望他們在政府生育獎勵下，可以努力增產報國，減緩少子化壓力」。