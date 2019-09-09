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愛你已久久久！新人選擇今天特別諧音日子登記結婚

2019-09-09 15:03聯合報 記者周宗禎╱即時報導

今天2019年9月9日，有新人認為這天諧音是「愛你已久久久」，特別選擇今天辦理結婚登記；台南市歸仁戶政事務所取諧音「愛你依舊」、「幸福久久」，今天準備古早味米香及蜂蜜香皂伴手禮，送給登記結婚民眾，到下午共有兩對新人上面，收到禮物都很意外，也在刻意佈置的背景合照留念，感謝戶政所增添兩人婚約甜蜜紀念。

今天因為農民曆「忌嫁娶」，傳統民間習俗不適合辦理結婚登記，關廟、龍崎等附近戶政所到下午都沒有新人登記。這兩對上門的都是年輕人，都還沒辦喜宴，是認為這個日子真的很特別，才刻意選擇今天辦登記，希望兩人未來能長長久久。陳姓、洪姓新人說，他們要等過一陣子孩子生出來，才要辦結婚喜宴。

歸仁戶政所表示，小禮物除了「米香」還有熱賣50年的蜂蜜香皂，「古早味米香與蜂蜜香皂」，諧音「甜蜜」祝福新婚甜甜蜜蜜，婚後幸福美滿、戀情長久。

戶政所長江學通表示，年輕人常選擇特殊節日或有特別諧音的日子結婚，今天2019年9月9日有「愛你已久」諧音，希望新人留下深刻印象，「更希望他們在政府生育獎勵下，可以努力增產報國，減緩少子化壓力」。

江學通指出，結婚是人生重要大事，登記日期也得好好挑，最近4年新人每年都有超過400對新人來歸仁戶政所登記結婚，希望透過特殊日子巧思，送上戶政所最誠摯的祝福。

歸仁戶政所今天有兩對年輕新人登記結婚，戶政所特別送上小禮物並為新人拍照留念。圖／...
歸仁戶政所今天有兩對年輕新人登記結婚，戶政所特別送上小禮物並為新人拍照留念。圖／歸仁戶政所提供
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歸仁戶政所今天有兩對年輕新人登記結婚，戶政所特別送上小禮物並為新人拍照留念。圖／...
歸仁戶政所今天有兩對年輕新人登記結婚，戶政所特別送上小禮物並為新人拍照留念。圖／歸仁戶政所提供
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結婚喜宴

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