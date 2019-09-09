老人愛吃肥肉 嘉縣營養師下鄉發現原來牙口不好

2019-09-09 15:02 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ╱即時報導



嘉義縣老人人口比例，連續10多年排名全國第一高，已接近「超高齡社會」標準，面對人口老化、營養健康，嘉義縣衛生局今年4月開始，由專業營養師走入社區和長照C據點廚房，輔導長輩用餐質、量，發現許多愛吃肥肉長輩，主因牙口不好，建議改吃魚、豆腐，提供正確飲食觀念，預計今年完成全縣41個社區營養推廣。

嘉義縣老人人口比例已近19.4％，其中10個鄉鎮已超過20％，達到「超高齡社會」標準，縣衛生局為推動銀髮族營養照顧，今年4月在新港鄉設置示範廚房，由營養師深入社區，實地示範烹調方式，已走訪老人食堂、長照C據點和長照機構等21個據點，完成餐飲指導和衛教宣導，11月還要在番路鄉設置「偏鄉示範廚房」。

衛生局長祝年豐指出，營養師走進廚房最重要是，導入銀髮均衡飲食原則，檢視各據點不足營養素進行改善，輔導志工媽媽烹煮適合長者吃的餐點，製作的餐點、菜餚不但要吃得下、吃得對，也要吃得夠、吃的巧，營養均衡。

「長輩牙口不好愛吃肥肉！」營養師張藝馨指出，有些長輩個性像小孩，因長期飲食習慣喜歡挑食，另有些長輩喜歡吃肥肉，她深入了解得知，肥肉軟嫩、夠味，但肥肉油脂高，會建議改成魚、豆腐，同時輔導廚房不要油炸、煎，多採清蒸烹調，菜的份量要比水果多一點。