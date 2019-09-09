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秋節送暖 台南市勞工局結合社團關懷職災弱勢

2019-09-09 14:28聯合報 記者謝進盛╱即時報導

台南市政府勞工局結合大台南總工會、社團法人台南市勞工志願服務協會，發起「中秋送暖‧愛傳愛」活動，購買弱勢團體月餅、烤肉組等，今致贈給22區60戶職災弱勢勞工家庭，預祝中秋節快樂。

市府勞工局長王鑫基偕同社團法人台南市勞工志願服務協會理事長林文一、大台南總工會秘書長王永木及勞工局同仁，今兵分五路，將購買「展翼庇護烘焙工場」的月餅及「喜憨兒台南庇護工場」的烤肉組及喜金包，分送給22區60戶職災弱勢勞工家庭。

首站來到官田區陳姓弱勢個案家，陳因罹患口腔癌，又逢工作廠房結束營業頓失經濟來源，屋頂僅靠大型帆布覆蓋支撐多年，陳君一家與失智母親、兄長一家共擠破爛小屋，因為社會邊緣戶因素，無法享有社會福利。

勞工局結合各工會志工於107年2月完成房屋修繕，並持續提供物資協助及關懷，勞工局特別致贈月餅及烤肉組等物資，讓陳君一家能團圓感受節慶的溫馨。

而關廟區陳姓職災勞工從事水電不慎墜落地面導致腦部出血，目前成植物人；陳君育有一子，為重度身障，配偶需在家照護其子無法外出工作，家庭經濟雪上加霜。安南區64歲黃姓勞工於工作時手指遭機械壓傷造成骨折，後又因髖關節舊疾復發無法復工，收入中斷只能向朋友借貸度日，三餐常以泡麵果腹，經濟狀況拮据。

王鑫基表示，市長黃偉哲非常重視職災、弱勢勞工家庭多元性照顧，「有情有疼心有故事ㄟ厝」房屋修繕計畫，迄今已完成94戶。中秋佳節將至，勞工局持續關懷，特別運用公益關懷鼓勵身障團體，回饋職災弱勢勞工家庭。

台南市政府勞工局結合大台南總工會、社團法人台南市勞工志願服務協會，購買弱勢團體月...
台南市政府勞工局結合大台南總工會、社團法人台南市勞工志願服務協會，購買弱勢團體月餅、烤肉組等，今致贈給22區60戶職災弱勢勞工家庭，預祝中秋節快樂。圖台南市政府勞工局提供
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台南市政府勞工局結合大台南總工會、社團法人台南市勞工志願服務協會，購買弱勢團體月...
台南市政府勞工局結合大台南總工會、社團法人台南市勞工志願服務協會，購買弱勢團體月餅、烤肉組等，今致贈給22區60戶職災弱勢勞工家庭，預祝中秋節快樂。圖台南市政府勞工局提供
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