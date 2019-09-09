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台南8旬嬤姊妹獲獎 社區關懷據點多年當志工

2019-09-09 12:22中央社 台南9日電

台南市政府今天辦理高齡志工表揚活動，家住柳營區的楊黃春、洪黃罔市姊妹分別為86歲、80歲，兩人從民國94年起投入據點志工服務至今。兩人不僅互相照顧，也為鄰里貢獻很多。

台南市政府社會局上午在永華市政中心辦理108年度社區照顧關懷據點高齡志工暨家庭志工表揚活動，由台南市長黃偉哲頒獎給154名高齡志工及6組志工家庭。

會中，黃偉哲表示，台南市目前有364個社區照顧關懷據點，全市有1萬600名據點志工，其中超過65歲的志工有5800人。市府持續透過結合各里社區照顧關懷據點的方式，讓在地長輩服務社區需要關懷的人，創造高齡人力的社會參與機會。

楊黃春、洪黃罔市姊妹是今年受表揚的最年長志工家庭，兩人從94年起到柳營區士林里的社區照顧關懷據點服務，總服務時數超過4600小時。楊黃春已有3個曾孫；洪黃罔市也有孫子已結婚，準備晉級為曾祖母。

楊黃春表示，兒女孫子長大後到外地工作，也都有自己的家庭，她仍習慣鄉下務農的生活，現在年紀雖大，但有機會仍會到田裡種些東西。當初是因為覺得當志工有些不同的事可做，為需要的人提供服務，也讓自己的生活更開心。

她說，現在每週一天到活動中心當志工，有鄰居好友作伴，日子過得充實愉快。

洪黃罔市表示，兒孫輩平時有自己的生活，空閒時才會回來探視。除與姊姊互相照顧，到據點當志工也有更多機會與鄉親們互動。因為自己是理髮師出身，在社區舉辦相關活動時，還能以專長提供義剪，服務有需要的人。

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