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奮起湖「喵星人站長」拍照超萌 成為遊客焦點

2019-09-09 07:46聯合報 記者卜敏正╱即時報導

嘉義阿里山林鐵奮起湖站，近來出現一隻小貓「圓仔」，在車庫、月台遊走，不怕人、可近距離接觸，許多遊客喜歡跟牠合影留念，奮起湖站長吳漢恩認為，圓仔可愛身影，就像日本和歌山電鐵，貴志川線小玉貓站長，還拍照寫下「奮起湖喵星人站長週記」，歡迎遊客上奮起湖，與喵星人站長近距離接觸。

奮起湖喵星人站長週記：「今天喵星人站長認真檢查機關車後，才讓機關車出庫聯結，而且用牠特殊的傘形無線電接收器，辦理閉塞，其他時間還要和來奮起湖遊玩旅客拍照、當麻豆，喵星人站長工作真累啊，真不是『人』做的啊，因為只有喵星人能做啊！」

吳漢恩日前將黑白毛色小貓「圓仔」，在奮起湖車站活動相片，以「喵星人站長周記」方式呈現，吸引許多網友關注，不僅稱讚喵站長可愛，也認為吳漢恩有創意，讓遊客上奮起湖除了看火車、吃便當，又多了新焦點，要和喵星人站長拍照。

吳漢恩指出，日本和歌山電鐵「貴志川線 」，有一隻超萌、超可愛的小玉貓站長，已成為該車站最重要標記，車站不僅將牠封為「永遠名譽站長」，站內還有許多相關造型、設計、紀念品，他4年前就曾帶家人到日本，專門搭車要去看小玉，沒想到小玉當年因病過世，該站後來還找另一隻小貓，擔任二代玉貓站長，繼續吸引觀光客。

「圓仔溫馴、愛黏人！」吳漢恩說，圓仔是附近鄰居養的母貓，已經5歲了，近幾個月喜歡在奮起湖車站、車庫內遊蕩，累了就趴在車庫櫃台打盹，許多遊客上前逗牠、拍照，圓仔都不逃跑，甚至窩在遊客身上合照，牠的黑白毛色、樣子討喜，很受遊客歡迎，因此大家都稱圓仔為奮起湖「喵星人站長」。

奮起湖「喵星人站長」圓仔，模樣可愛、成為遊客焦點。圖／吳漢恩提供
奮起湖「喵星人站長」圓仔，模樣可愛、成為遊客焦點。圖／吳漢恩提供
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奮起湖「喵星人站長」圓仔，模樣可愛、成為遊客焦點。圖／吳漢恩提供
奮起湖「喵星人站長」圓仔，模樣可愛、成為遊客焦點。圖／吳漢恩提供
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奮起湖「喵星人站長」圓仔，模樣可愛、成為遊客焦點。圖／吳漢恩提供
奮起湖「喵星人站長」圓仔，模樣可愛、成為遊客焦點。圖／吳漢恩提供
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奮起湖「喵星人站長」圓仔，模樣可愛、成為遊客焦點。圖／吳漢恩提供
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奮起湖「喵星人站長」圓仔，模樣可愛、成為遊客拍照焦點。圖／吳漢恩提供
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奮起湖「喵星人站長」圓仔，模樣可愛、成為遊客焦點。圖／吳漢恩提供
奮起湖「喵星人站長」圓仔，模樣可愛、成為遊客焦點。圖／吳漢恩提供
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喵星人圓仔阿里山
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