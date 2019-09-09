奮起湖「喵星人站長」拍照超萌 成為遊客焦點

2019-09-09 07:46 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ╱即時報導



嘉義阿里山林鐵奮起湖站，近來出現一隻小貓「圓仔」，在車庫、月台遊走，不怕人、可近距離接觸，許多遊客喜歡跟牠合影留念，奮起湖站長吳漢恩認為，圓仔可愛身影，就像日本和歌山電鐵，貴志川線小玉貓站長，還拍照寫下「奮起湖喵星人站長週記」，歡迎遊客上奮起湖，與喵星人站長近距離接觸。

奮起湖喵星人站長週記：「今天喵星人站長認真檢查機關車後，才讓機關車出庫聯結，而且用牠特殊的傘形無線電接收器，辦理閉塞，其他時間還要和來奮起湖遊玩旅客拍照、當麻豆，喵星人站長工作真累啊，真不是『人』做的啊，因為只有喵星人能做啊！」

吳漢恩日前將黑白毛色小貓「圓仔」，在奮起湖車站活動相片，以「喵星人站長周記」方式呈現，吸引許多網友關注，不僅稱讚喵站長可愛，也認為吳漢恩有創意，讓遊客上奮起湖除了看火車、吃便當，又多了新焦點，要和喵星人站長拍照。

吳漢恩指出，日本和歌山電鐵「貴志川線 」，有一隻超萌、超可愛的小玉貓站長，已成為該車站最重要標記，車站不僅將牠封為「永遠名譽站長」，站內還有許多相關造型、設計、紀念品，他4年前就曾帶家人到日本，專門搭車要去看小玉，沒想到小玉當年因病過世，該站後來還找另一隻小貓，擔任二代玉貓站長，繼續吸引觀光客。