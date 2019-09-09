愛薩客協會理事長蔡森源 帶團行善做公益最快樂
「快樂的音樂人， 成就無限的快樂事！」60歲愛薩客音樂協會理事長蔡森源，是不銹鋼工程行負責人，他白天努力工作，晚上和會員練習吹奏薩克斯風，假日經常帶領會員到老人安養中心做公益表演，還能展現才藝，他昨天說，無私付出最快樂。
蔡森源年輕時就愛好音樂，高中時是學校樂隊成員，當兵也是軍樂隊好手，不過退伍後忙於工作創業，直到10多年前小孩子長大，事業有成後，才有空重新拾起薩克斯風，再度玩起音樂。
大約從6年前，蔡森源利用晚上工作空檔，在台南市政府永華市政中心前長廊，跟著「大師兄」謝芳霖等人學習薩克斯風，後來同好者越來越多，他認為有必要組成音樂協會，才能發揮眾人力量一起來關懷長輩。從籌備到正式成立愛薩客音樂協會，蔡都不遺餘力，如今已有130名會員。
成員中有夫妻檔，也有警員。在麻豆經營電動機車行的王志雄、郭淑治夫婦，經常參與公益演出，王志雄說，夫妻一起吹薩克斯風，還能做公益，「夫唱婦隨」，兩人感情更融洽。會員李光峰是市警四分局保安民防組警員，他說，吹薩克斯風加入音樂協音樂後，認識許多同好，又能秀出才藝，開心做公益，是很快樂的事。
蔡森源說，他們免費教導學員學習吹奏薩克斯風，把基本功夫練好後，每個月帶領會員到老人安養院義演二次，無私付出和奉獻，投入做公益行善行列，他從中收穫很多，為了表演，也學習更多樂曲，因此功力大增，他愛好音樂，也樂於表演讓老人欣賞，只要行有餘力，會一直表演下去，帶給更多人愛和歡笑。
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