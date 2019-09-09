愛薩客協會理事長蔡森源 帶團行善做公益最快樂

2019-09-09 00:15 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ╱即時報導



「快樂的音樂人， 成就無限的快樂事！」60歲愛薩客音樂協會理事長蔡森源，是不銹鋼工程行負責人，他白天努力工作，晚上和會員練習吹奏薩克斯風，假日經常帶領會員到老人安養中心做公益表演，還能展現才藝，他昨天說，無私付出最快樂。

蔡森源年輕時就愛好音樂，高中時是學校樂隊成員，當兵也是軍樂隊好手，不過退伍後忙於工作創業，直到10多年前小孩子長大，事業有成後，才有空重新拾起薩克斯風，再度玩起音樂。

大約從6年前，蔡森源利用晚上工作空檔，在台南市政府永華市政中心前長廊，跟著「大師兄」謝芳霖等人學習薩克斯風，後來同好者越來越多，他認為有必要組成音樂協會，才能發揮眾人力量一起來關懷長輩。從籌備到正式成立愛薩客音樂協會，蔡都不遺餘力，如今已有130名會員。

成員中有夫妻檔，也有警員。在麻豆經營電動機車行的王志雄、郭淑治夫婦，經常參與公益演出，王志雄說，夫妻一起吹薩克斯風，還能做公益，「夫唱婦隨」，兩人感情更融洽。會員李光峰是市警四分局保安民防組警員，他說，吹薩克斯風加入音樂協音樂後，認識許多同好，又能秀出才藝，開心做公益，是很快樂的事。