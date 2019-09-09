影／嘉義縣長翁章梁夫妻擁吻 「用九柑仔店」 熱情開唱

2019-09-09 00:09 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ╱即時報導



電視劇「用九柑仔店」演員經紀人黃淑晴，及六家佃社造協會、潭墘社區發展協會，今晚在拍攝場景嘉義縣六腳鄉潭墘社區，舉辦「柑仔店ㄟ音樂會」，邀請嘉義縣長翁章梁，與妻子劉莉英扮演男女主角，演出陽台定情之吻，也吸引上千民眾到場熱情共舞，期盼透過音樂會，讓民眾回憶兒時點點滴滴，也象徵潭墘村全新開始。

「用九柑仔店」是改編漫畫家阮光民《用九柑仔店》原著，劇組將場景拉到嘉義縣六腳鄉潭墘村，總導演高炳權說，找過很多鄉村，但潭墘這個小地方很有味道，村內小街廓、附近小埤塘，給人雅緻感覺，就是很典型的台灣農村，與作者阮光民斗六家鄉相似，因此定案為主場景。

嘉義縣六腳鄉潭墘社區有間百年柑仔店「慶和商店」，位於電視劇拍攝場景旁，搭上這股懷舊風潮，成為知名打卡景點。翁章梁、立委蔡易餘、六腳鄉長陳川崎、縣議員黃鉦凱、林緗亭、劉雅文、王啟澧、六家佃社造協會理事呂文正，以及多名鄉民代表今晚都到場參加溫馨懷舊音樂會。

主辦單位還邀請翁章梁到柑仔店二樓陽台，與妻子劉莉英演出電視劇橋段，當起男女主角、親吻彼此曬恩愛，千餘人到場參加跟隨音樂起舞、場面溫馨熱鬧。