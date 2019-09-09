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影／嘉義縣長翁章梁夫妻擁吻 「用九柑仔店」 熱情開唱

2019-09-09 00:09聯合報 記者卜敏正╱即時報導

電視劇「用九柑仔店」演員經紀人黃淑晴，及六家佃社造協會、潭墘社區發展協會，今晚在拍攝場景嘉義縣六腳鄉潭墘社區，舉辦「柑仔店ㄟ音樂會」，邀請嘉義縣長翁章梁，與妻子劉莉英扮演男女主角，演出陽台定情之吻，也吸引上千民眾到場熱情共舞，期盼透過音樂會，讓民眾回憶兒時點點滴滴，也象徵潭墘村全新開始。

「用九柑仔店」是改編漫畫家阮光民《用九柑仔店》原著，劇組將場景拉到嘉義縣六腳鄉潭墘村，總導演高炳權說，找過很多鄉村，但潭墘這個小地方很有味道，村內小街廓、附近小埤塘，給人雅緻感覺，就是很典型的台灣農村，與作者阮光民斗六家鄉相似，因此定案為主場景。

嘉義縣六腳鄉潭墘社區有間百年柑仔店「慶和商店」，位於電視劇拍攝場景旁，搭上這股懷舊風潮，成為知名打卡景點。翁章梁、立委蔡易餘、六腳鄉長陳川崎、縣議員黃鉦凱、林緗亭、劉雅文、王啟澧、六家佃社造協會理事呂文正，以及多名鄉民代表今晚都到場參加溫馨懷舊音樂會。

主辦單位還邀請翁章梁到柑仔店二樓陽台，與妻子劉莉英演出電視劇橋段，當起男女主角、親吻彼此曬恩愛，千餘人到場參加跟隨音樂起舞、場面溫馨熱鬧。

翁章梁表示，「用九柑仔店」上映，帶動許多青年朋友到六腳鄉潭墘村，拍照回味戲劇裡場景，因為戲劇成功，也帶動地方上人潮，增加許多熱門景點。他將要求縣府將戲劇知名拍攝點，規劃發展成觀光點，並與既有觀光點做結合，要推廣在地特色，並讓社區再次活絡。

嘉義縣長翁章梁、立委蔡易餘、六腳鄉長陳川崎、縣議員黃鉦凱等人，今天都參加音樂會。...
嘉義縣長翁章梁、立委蔡易餘、六腳鄉長陳川崎、縣議員黃鉦凱等人，今天都參加音樂會。圖／嘉義縣府提供
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嘉義縣長翁章梁夫妻，今晚在「用九柑仔店」二樓陽台擁吻。圖／嘉義縣府提供
嘉義縣長翁章梁夫妻，今晚在「用九柑仔店」二樓陽台擁吻。圖／嘉義縣府提供
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嘉義縣長翁章梁、六腳鄉長陳川崎、縣議員黃鉦凱等人，今晚參加「用九柑仔店」懷舊音樂...
嘉義縣長翁章梁、六腳鄉長陳川崎、縣議員黃鉦凱等人，今晚參加「用九柑仔店」懷舊音樂會。圖／嘉義縣府提供
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用九柑仔店。圖／嘉義縣府提供
用九柑仔店。圖／嘉義縣府提供
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嘉義縣長翁章梁、立委蔡易餘、六腳鄉長陳川崎、縣議員黃鉦凱等人，今天都參加音樂會。...
嘉義縣長翁章梁、立委蔡易餘、六腳鄉長陳川崎、縣議員黃鉦凱等人，今天都參加音樂會。圖／嘉義縣府提供
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翁章梁嘉義音樂會
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