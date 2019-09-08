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西拉雅玩水酷受理報名 主辦單位：僅收保證金

2019-09-08 19:30聯合報 記者謝進盛╱即時報導

西拉雅國家風景區管理處舉辦「2019台灣自行車節-西拉雅玩水酷~水庫騎跡」單車極限活動，即日起受理報名，主辦單位說，活動均不收報名費，僅收保證金，目前報名人數已超過400人，有意者速把握機會。

這單車極限活動將於11月23至24日烏山頭水庫登場，烏山頭水庫風景區配合當天活動，也特別祭出強檔優惠，4歲以下兒童免費入園、滿4歲以上每人只收取40元門票。

西拉雅國家風景區管理處說，活動路線串聯4大水庫、台3線、175咖啡公路等，且已納入法國極限運動俱樂部自行車聯合會（Brevet De Randonneurs Mondiaux，簡稱B.R.M）國際認證精華路線，是全台唯一可以玩水庫，同時取得BRM國際認證的自行車活動。

活動報名期間管理處更推出一系列「玩庫子弟」系列活動，有「玩庫子弟」tag好友抽獎活動、「玩庫子弟」拍照分享拿獎金、及「玩庫子弟」全員大集合等，只要上「2019西拉雅玩水酷」粉絲專頁完成活動指令，就有機會獲得精美好禮，包含運動涼感袖套、現金5000元、GoPro運動相機、無線藍芽KTV麥克風等，期待藉此吸引人潮進入轄區水庫遊玩，來趟西拉雅水庫之旅，一起樂當玩庫子弟。

西拉雅國家風景區管理處處長許主龍表示，這項單車活動第二年舉辦，而200公里及300公里路線是國內外車友引領期盼的國際認證路線，騎乘路線串聯烏山頭水庫、尖山埤水庫、曾文水庫、虎頭埤水庫等4座水庫，騎乘路線結合轄區自然人文景觀、特色美食等，車友除體驗在地人文美食之外，沿途還可飽覽水庫風光，留下難忘的回憶。

活動詳情，請上交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處FB粉絲專頁網頁（https://ppt.cc/fbkSXx)查詢，「2019西拉雅玩水酷~水庫騎跡單車活動」自行車報名網(伊貝特報名網)https://bao-ming.com/eb/www/activity_content.php?activitysn=3983BIKE訪西拉雅野餐日報名網https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeEorWDzMlL3EWEENXsr29btb9urPCVwaPPwr4k_50c_Ag2fg/viewform

西拉雅國家風景區管理處舉辦「2019台灣自行車節-西拉雅玩水酷~水庫騎跡」單車極...
西拉雅國家風景區管理處舉辦「2019台灣自行車節-西拉雅玩水酷~水庫騎跡」單車極限活動，即日起受理報名。圖/西拉雅國家風景區管理處提供
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西拉雅國家風景區管理處舉辦「2019台灣自行車節-西拉雅玩水酷~水庫騎跡」單車極...
西拉雅國家風景區管理處舉辦「2019台灣自行車節-西拉雅玩水酷~水庫騎跡」單車極限活動，即日起受理報名。圖/西拉雅國家風景區管理處提供
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西拉雅國家風景區管理處舉辦「2019台灣自行車節-西拉雅玩水酷~水庫騎跡」單車極限活動，即日起受理報名。圖/西拉雅國家風景區管理處提供
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水庫國家風景區單車
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