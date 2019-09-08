南美館展電影《賽德克巴萊》手繪看板 演員特來朝聖

2019-09-08 19:29 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ╱即時報導



台南市美術館目前正在展出的「將藝術掛在心上」，透過生活中隨處可見的細節勾勒掛畫的生活美學，台南全美戲院電影海報手繪師顏振發所繪製的電影看板《賽德克巴萊》也在此展示，該片中幾位演員包含羅美玲及導演魏德聖等人本周末到南美館2館，一睹大師作品之風采。

台南出身長大的電影導演魏德聖，近來經營副業有成，「特有種商行」餐廳共有台南及台北兩家分店。今年是《賽德克巴萊》電影八周年，因此台南「特有種商行」特別邀請導演及部分演員於9月7日舉辦分享會，演員群聽聞全美戲院顏振發老師手繪的電影看板〈賽德克巴萊〉目前正在臺南市美術館2館展出，於是透過電影公司的聯繫前來參觀。

在劇中飾演川野花子的歌手羅美玲，昨天第一次到南美館，讓她想起許多拍片時的回憶，今天中午則有劇中飾演莫那．魯道二兒子巴索•莫那的演員李世嘉，以及流淚戰士劉忠厚帶著妻小前來朝聖，。

除了《賽德克巴萊》電影演員與導演將現身快閃南美館外，為嘉惠民眾，推廣藝術生活美學，南美館更加碼與台南「特有種商行」合作，即日起只要入館參觀「將藝術掛在心上」展覽，並與《賽德克巴萊》電影看板合照，就有機會獲得電影《52赫茲我愛你》的電影T恤及鑰匙圈，詳細活動辦法請參閱活動頁面。