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挺民主護台灣醫界大聯盟 看板「六缺一」引熱議

2019-09-08 17:41聯合報 記者謝進盛╱即時報導

台南市醫界聯盟今天下午在永康區辦理「挺民主護台灣，醫界大聯盟林俊憲、陳亭妃、郭國文、林宜瑾、王定宇 醫療界後援會成立大會」，號召醫界力挺民進黨，要讓總統蔡英文連任，台南立委6席立委全上。不過會場看板獨缺另名提名人賴惠員，由於賴的先生張志仁也是醫師，現場「六缺一」引起熱議。

台南市醫師公會理事長陳相國表示，主要是作業時間匆促，會擇期在賴惠員溪北選區另辦一場。賴惠員稍晚回應說，除了作業太倉促外，許多溪北醫界朋友也認為路途太遙遠，因此會在本月中旬另在溪北地區辦理，他的先生張志仁也會全力協助，目前相關文宣看板已經就緒，近日會對外開記者會說明。

這項聚會在永康區情定城堡飯店舉行，席開20多桌，出席者幾乎都是台南市各大醫院或診所各醫師，由於醫界向來在大台南尤其綠營扮演關鍵力量，獲得民進黨中央立委提名的林俊憲、陳亭妃、郭國文、林宜瑾、王定宇都親自到場，由南市醫師公會理事長陳相國親自授旗，再逐一由立委提名人交給旗下醫界後援會。

包括郭國文、林俊憲、陳亭妃、林宜瑾、王定宇都上台推崇醫師對台灣民主政治重大貢獻，籲請醫界朋友相助拉票。藉由社會「意見領袖」正向形象，幫助民進黨在不論總統或立委在台南市揮出全壘打。

台南市醫界聯盟辦理「挺民主護台灣，醫界大聯盟林俊憲、陳亭妃、郭國文、林宜瑾、王定...
台南市醫界聯盟辦理「挺民主護台灣，醫界大聯盟林俊憲、陳亭妃、郭國文、林宜瑾、王定宇 醫療界後援會成立大會」，不過看板上獨缺另名提名人賴惠員，「六缺一」引起熱議。記者謝進盛／攝影
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獲得民進黨中央提名立委的林俊憲、陳亭妃、郭國文、林宜瑾、王定宇出席醫療界後援會成...
獲得民進黨中央提名立委的林俊憲、陳亭妃、郭國文、林宜瑾、王定宇出席醫療界後援會成立大會。記者謝進盛／攝影
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民進黨第一選區立委提名人賴惠員（左二）說，會在本月中旬在溪北辦理另外一場，目前文...
民進黨第一選區立委提名人賴惠員（左二）說，會在本月中旬在溪北辦理另外一場，目前文宣看板已經出爐，右二為賴的丈夫張志仁醫師。圖／賴惠員提供
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醫師民進黨郭國文
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