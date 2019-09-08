挺民主護台灣醫界大聯盟 看板「六缺一」引熱議

2019-09-08 17:41 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ╱即時報導



台南市醫界聯盟今天下午在永康區辦理「挺民主護台灣，醫界大聯盟林俊憲、陳亭妃、郭國文、林宜瑾、王定宇 醫療界後援會成立大會」，號召醫界力挺民進黨，要讓總統蔡英文連任，台南立委6席立委全上。不過會場看板獨缺另名提名人賴惠員，由於賴的先生張志仁也是醫師，現場「六缺一」引起熱議。

台南市醫師公會理事長陳相國表示，主要是作業時間匆促，會擇期在賴惠員溪北選區另辦一場。賴惠員稍晚回應說，除了作業太倉促外，許多溪北醫界朋友也認為路途太遙遠，因此會在本月中旬另在溪北地區辦理，他的先生張志仁也會全力協助，目前相關文宣看板已經就緒，近日會對外開記者會說明。

這項聚會在永康區情定城堡飯店舉行，席開20多桌，出席者幾乎都是台南市各大醫院或診所各醫師，由於醫界向來在大台南尤其綠營扮演關鍵力量，獲得民進黨中央立委提名的林俊憲、陳亭妃、郭國文、林宜瑾、王定宇都親自到場，由南市醫師公會理事長陳相國親自授旗，再逐一由立委提名人交給旗下醫界後援會。