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九華山地藏庵發放贊普品 上千弱勢戶受惠

2019-09-08 17:09聯合報 記者李承穎╱即時報導

中秋節將屆，九華山地藏庵今天在庵前廣場，發放贊普品給嘉義市低收入及邊緣戶家庭，共有1282戶低收入戶和283戶邊緣戶受惠，地藏庵發放贊普品活動已邁入第13個年頭，贊普物資為日常用品，包含油、鹽、糖、醬油、麵、罐頭、飲料及餅乾等共計1900份，還有白米10500公斤，希望弱勢族群過個好節。

嘉義市長黃敏惠也到現場關懷弱勢朋友，她說，九華山地藏庵集結十方大德的贊普品以及愛心，分享給有需要的朋友，讓這麼多好朋友在佳節將至之時，能夠得到各界的善心，以及地藏王菩薩的保佑，慈悲讓大家更有力量，這是永續的經營，也期望好朋友們度過難關，更有勇氣克服困難、向前走。

九華山地藏庵董事長黃俊森說，除了發送給嘉義市的低收入戶家庭與邊緣戶之外，也發送給嘉義縣、市育幼院、教養院及弱勢社福團體等30多家慈善機構。並期望更多的慈善團體共襄盛舉，讓社會弱勢族群得到更多的關愛與照顧。

每年農曆七月，九華山地藏庵舉辦「盂蘭盆拔薦超渡、長生消災法會」，吸引全國各地信眾前來，其中，參加放焰口普施法會的信眾更是年年增加，法會後更有許多民眾發菩提心、行菩薩道，自動捐輸贊普品，並由地藏庵協助佈施捐助。

市府指出，將積極推動社會福利與弱勢家庭關懷工作，當家庭遇到困難及緊急需要時，可藉由社福中心服務協助家庭連結資源，強化家庭功能，結合社政、民政、警政共同努力，為本市市民築起社會安全網，打造嘉義成為幸福城市。

九華山地藏庵今天發放贊普品，嘉義市長黃敏惠（右二）也到場關懷弱勢朋友。記者李承穎...
九華山地藏庵今天發放贊普品，嘉義市長黃敏惠（右二）也到場關懷弱勢朋友。記者李承穎／攝影
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嘉義低收入戶中秋節
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