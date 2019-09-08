百童秀武藝千人火把亮詔安 雲林客庄文化節登場

2019-09-08 16:59 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡維斌 ╱即時報導



列為客庄12大節慶的「雲林詔安客家文化節」昨晚在崙背鄉盛大登場，雲林縣長張麗善、客委會副主委楊長鎮等人一起點亮古早象徵保衛家園的「澹仔火」後，千人共持火把踩街迎暗景，點亮詔安心，千盞火光閃亮街頭，讓中秋的崙背更加美麗又壯觀。

今年崙背詔安客家文化節特別結合自古薪傳的舉火把與七嵌武術結合，串連崙背、二崙、西螺等詔客分布地區的社團宮廟及學校，規劃10大詔安客家主題活動，包括詔安語闖關及各種武術、美食，文化節長達一個月，縣長張麗善歡迎來作客，品嘗客家美食並體驗詔安客族的熱情。

仍保有製作「澹仔火」手藝的崙背鄉長李泓儀說，古早客家先民到雲林開墾，為守護家園，夜裡都會拿火把「顧更」，隨時光變遷「火把」已沒了原有的防禦作用，卻成為在地「中秋節迎暗景」的民俗，這也是台灣很特別的風俗，更是居民共同的記憶。

張麗善也說，為防禦盜賊，詔安客族自古有練武風氣，今年文化節特將古俗和武術結合為「澹仔火迎暗景 武耀七嵌」別具意義。客委會副主委楊長鎮也對文化節一年比一年熱鬧極表肯定，他說詔安客家文化推動成功，政府已將客家話列為國家語言將全面推動，讓更多人有機會學客語。

昨晚百位小朋友齊打武術，西螺七崁武藝盡出，氣勢磅礡，隨後展開千人澹仔火踩街，漫長火炬宛若一條火龍，照亮了暗街，也讓秋夜更加美麗。