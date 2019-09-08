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社區「防騷站」揭牌 社會局：千萬別亂開黃腔

2019-09-08 14:32聯合報 記者卜敏正╱即時報導

嘉義縣政府為了強化對性騷擾防治，今天上午在新港鄉古民社區，舉辦社區「防騷站」揭牌儀式，要從地方自主、由下而上建立性騷擾防治防護網，讓性騷擾防治觀念在社區紮根。社會局也提醒，很多不經意動作，例如開玩笑說對方是男人婆、娘娘腔、太平公主，或搭公車睡覺，將頭靠到隔壁乘客，如果造成對方不舒服，都很可能造成性騷擾。

嘉義縣長翁章梁、新港鄉長林茂盛、縣議員林秀琴、葉孟龍、陳文忠、社會局長李政毅及多位鄉民代表，今天都參與社區「防騷站」揭牌，宣示防治性騷擾決心，讓性騷擾防治觀念在地方紮根。

翁章梁表示，嘉義縣民風純樸，案件雖然不多，希望透過社區防治防護網喚起民眾「反性騷」觀念，在生活行為上隨時注意男女平權、互相尊重。社區每一分子都應參與反性騷行列，希望經由社區參與性騷擾防治，由點串成線，線連成面，讓村里升級建立幸福社區。

嘉義縣縣社會局指出，過去曾接獲通報，某男子疑酒後搭車坐在某女子身旁，期間將頭靠在隔鄰女乘客肩上，女乘客將他推開後，沒多久男子再次靠上來，女乘客認為男乘客是故意行為，向駕駛反映後也向警方報案，指受性騷擾，男乘客就算事後道歉，認為非故意，但女乘客已提告，就必須依法調查。

社會局也提醒，許多人會對同事、友人開玩笑、說黃色笑話，或稱對方「男人婆」、「娘娘腔」、「太平公主」，這些涉及性別歧視言語，若造成對方不舒服，都是性騷擾一部分，千萬不可亂開玩笑。

社會局長李政毅指出，性騷擾防治法於民國95年2月5日公布施行，但許多遭受性騷擾被害人，因擔心被貼上負面標籤，考慮證據蒐集有困難度，及憂心失去工作保障等因素，無法勇於揭露，致使性騷擾行為人未能接受適當懲處，同時也發現，部分民眾對於性騷擾定義仍有模糊認知，所以社區性騷擾防治宣導絕對有其重要性。

嘉義縣政府為了強化對性騷擾防治，今天在新港鄉古民社區，舉辦社區「防騷站」揭牌儀式...
嘉義縣政府為了強化對性騷擾防治，今天在新港鄉古民社區，舉辦社區「防騷站」揭牌儀式，要建立性騷擾防治防護網。圖／嘉義縣政府提供
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翁章梁表示，透過社區防治防護網喚起民眾「反性騷」觀念，在生活行為上隨時注意男女平...
翁章梁表示，透過社區防治防護網喚起民眾「反性騷」觀念，在生活行為上隨時注意男女平權、互相尊重。圖／嘉義縣政府提供
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性騷擾嘉義翁章梁
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