聽故事製燈籠 移民署邀新二代體驗台越秋節多元文化

2019-09-08 14:17 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ╱即時報導



秋節近，移民署南區事務大隊南市第二服務站與麻豆區「台灣愛延續協會」舉辦親子活動，由講師童氏容指導製作越南傳統燈籠，並解說當地神話故事，希望藉由活動培養國家幼苗具備「尊重多元，欣賞差異」正確價值觀。

為讓新住民子女體驗豐富母國文化，並感受與台灣節日相似及不同之處，主辦單位辦理這項「一樣的月光，不一樣的中秋」親子活動。

童氏容說，越南的中秋節，又稱為望月節，其實是屬於兒童的節日，父母會手作燈籠並陪伴孩子們上街遊玩。雖不像台灣是國定假日，也不盛行烤肉，但同樣會吃月餅和聽著古老的傳說，只不過故事主角由嫦娥奔月換成了「阿貴飛月」。

這次活動製作的星星燈籠，首先需以竹條編出骨架，再糊上各色玻璃紙，有些人還會在玻璃紙貼上自己的心願，點燈時就能一併照亮願望。星型燈籠是代表越南文化的重要象徵之一，除和越南國旗相互輝映，也有照亮前途的意涵，移民署取此意祝福新二代擁有光明璀璨的未來。