台南柚香加國展售搶手 農業局：11月前進上海

2019-09-08 13:05 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ╱即時報導



台南市政府辦理「台南文旦暨農產加工品加拿大展售會」，加拿大時間（9月7日）上午在加國列治文市國華超市旗艦店登場，與會者尤對麻豆文旦果肉豐厚酸甜口感讚不絕口，第二天已銷售一空。市府農業局表示，繼新加坡、加拿大，今年11月將參加上海秋季食品展，讓台南好味道全球飄香。

在外貿協會協助下，「台南文旦暨農產加工品加拿大展售會」9月6日至13日登場，分別在加拿大英屬哥倫比亞省、亞伯達省、緬尼托巴省、安大略省和魁北克省超過20家的加拿大主流超市進行台南文旦和農特產品展售活動。

開幕儀式7日上午11時在加拿大列治文市國華超市旗艦店榮重登場，由農業局副局長李建裕主持，現場冠蓋雲集，包括加拿大聯邦國會議員Alice Wong、卑詩省省議員Anne Kang、卑詩省省議員John Yap、加拿大列治文市市長Malcolm Brodie、列治文市議員Bill McNaulty、列治文市議員Alexa Loo、駐溫哥華台北經濟文化辦事處處長陳剛毅、國華台灣食品貿易公司周怡華董事長以及外貿協會溫哥華台灣貿易中心主任張如蕙共同出席。

農業局表示，本次加拿大文旦促銷，共出口10噸麻豆文旦，還有火龍果、柚子蔘、越光米、鹽水意麵、關廟麵、蓮藕粉、牛蒡和水果乾，現場開放試吃，在場來賓對麻豆文旦果肉豐厚酸甜口感讚不絕口。

國華台灣食品董事長周怡華表示，這次採購10公噸台南文旦，第二天就已預購完售，火龍果也在第三天銷售完畢，前幾天緊急空運採購台南的蓮子、火龍果、番石榴、絲瓜、凱特芒果造成民眾搶購，市場反應熱烈，可見台南水果品質優質可見，明年將再大量採購，讓當地居民享受更多的台南美食。

配合展銷活動，台南市府也拜訪加拿大各個主要通路和蔬果進口商，包括佳廉超市(PriceSmart Foods)、韓亞龍超市(H-Mart)、中國世界超市(China World)、萬寶來超市(Grand Marpole Market)、威漢蔬菜市場(Red Label Produce)、大統華超市(T&T Supermarket)和Fresh Direct Produce Ltd等，為台南農特產品的外銷鋪路。