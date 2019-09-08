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台南市府拍「俗男養成記」 黃偉哲另類行銷後壁

2019-09-08 09:08聯合報 記者謝進盛╱即時報導

正在華視播出的「俗女養成記」正夯，劇中許多外景都是在台南後壁拍攝，台南市政府「借力使力」，拍攝「俗男養成記」短片，由市長黃偉哲代言，重新走訪講解「俗」劇中常出現的一些景點，昨晚甫推出2小時，吸引近萬人瀏覽。

「俗女養成記」爆紅，女主角「陳嘉玲」角色討喜，帶動許多戲迷情緒隨著劇情起伏而悲喜，該劇在網路引起熱烈討論，市府觀旅局靈機一動，邀請市長黃偉哲趕拍短片行銷後壁，剪輯後長4分37秒，黃偉哲昨晚9點多，也在個人臉書推薦新出爐的「俗男養成記」短片，網址為https://www.facebook.com/watch/?v=515302665709711

短片鏡頭一開始從不少人熟悉的後壁菁寮老街街景帶起，接著黃偉哲推開老房屋木門現身，經由工作人員對話，黃偉哲解說正是「俗女養成記」中「陳嘉玲」的家，超過240年的金德興藥鋪，屋內一些木櫃、藥材、搗藥用的器物，透過鏡頭重新呈現。

短片中還有「和興冰果部」，黃再度發揮其「好吃」功夫，來一碗紅豆牛奶冰，「俗」劇中的樹人國小、長短樹信號，黃偉哲再度發揮其慣有的冷面笑匠功夫，一一示範劇中慣有的一些肢體動作，短片中也剪輯「俗」劇中一些場景，方便一些追劇中比對，增添不少話題，

市府觀光旅遊局說，市長黃偉哲為了拚觀光，既要處理一些重要公事，還得抽空拍片代言，過程中更是全力配合；畫面看似詼諧，但拍攝過程並不輕鬆，只希望透過鏡頭，吸引更多粉絲踏尋後壁，帶動大台南觀光另波人潮。

台南市長黃偉哲在臉書分享「俗」劇中一些著名景點特色。圖/翻攝自黃偉哲臉書
台南市長黃偉哲在臉書分享「俗」劇中一些著名景點特色。圖/翻攝自黃偉哲臉書
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「俗女養成記」夯，台南市政府觀旅局「借力使力」請來市長黃偉哲代言，拍攝「俗男養成...
「俗女養成記」夯，台南市政府觀旅局「借力使力」請來市長黃偉哲代言，拍攝「俗男養成記」，另類行銷後壁等劇中景點。圖/翻攝自台南旅遊臉書
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「俗女養成記」劇中討論度高的「金德興中藥行」。圖/翻攝自台南旅遊臉書
「俗女養成記」劇中討論度高的「金德興中藥行」。圖/翻攝自台南旅遊臉書
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「俗女養成記」夯，台南市政府觀旅局「借力使力」請來市長黃偉哲代言，拍攝「俗男養成...
「俗女養成記」夯，台南市政府觀旅局「借力使力」請來市長黃偉哲代言，拍攝「俗男養成記」，另類行銷後壁等劇中景點。圖/翻攝自台南旅遊臉書
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黃偉哲空拍
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