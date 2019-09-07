三千多人舉火把遊街 客家庄傳統再現

2019-09-07 21:18 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雅玲 ╱即時報導



客庄十二大節慶「雲林詔安客家文化節」今天在百位細子（詔安客語，意為小朋友）齊打武術的磅礡氣勢下開幕，三千多位居民一起舉火把迎暗景繞客庄祈福，重現客庄傳統。

雲林縣長張麗善、客委會副主委楊長鎮、崙背鄉長李泓儀、立委劉建國以及多位地方民意代表今晚一同點亮象徵「迎暗景」意象的大型火把主題燈，並與來自在地水汴頭等社區及全台各地民眾一起舉火把迎暗景繞客庄祈福，為今年的詔安客家文化節揭開序幕。

張麗善表示，早期客家先民到雲林開墾時，為了守護家園、防禦盜賊的侵擾，夜裡村民會拿著火把「顧更」，隨著社會的變遷，舉火把守更雖已失去了防禦的作用，卻成為在地「中秋節迎暗景」的民俗，也是社區居民共同的記憶。

今年文化節開幕結合舉火把與七崁武術，以「澹仔火迎暗景 武耀七崁」為主軸，串連崙背、二崙、西螺等鄉鎮公所及在地社團、7大宮廟、8所學校，打造具詔安客家特色之10大主題系列活動，邀請全國民眾到崙背、二崙、西螺等鄉鎮來作客，體驗詔安客家人好客的熱情。