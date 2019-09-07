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台江綠道古厝音樂會 迎接嘉南大圳開圳百年

2019-09-07 20:15聯合報 記者邵心杰╱即時報導

台南台江在地文化、教育界朋友為籌備2023台江建庄結社200年，以及明年迎接嘉南大圳開圳100年，今天晚上共同策辦台江綠道音樂會，由大廟興學蕯克斯風等公民樂手演奏，以及結合千里步道運動，在鄭家古厝展出嘉南大圳老照片展，期許台江人能如鄭家子孫自力整修百年老厝，保護台江文化資產的行動精神，「大家攜手共同營造台灣山海圳國家綠道」。

台南社大台江分校、海尾朝皇宮、十三佃鄭家古厝、台江文化促進會等各界好友，晚上在鄭家古厝舉辦台江綠道音樂會，安南區長葉誌明、社大校長林朝成、建築師吳夏雄、畫家林蒼鬱及前台大高分子所長謝國煌等人共同參與。葉誌明表示，明年嘉南大圳開圳100年，可以結合山海圳綠道串聯各村落，讓各村各區串聯起來。

台江分校執行長吳茂成表示，台南市安南區古稱台江，1823年曾文溪改道，內海變海埔地，1920年開築嘉南大圳，圳水灌溉海埔地，改善村落衞生，鹽地改良，提升農作生產力。因此，今年的台江綠道音樂會，除了大廟興學薩克斯風公民樂手、安順國中銅管樂手演出，特別結合林務局、千里步道，展出嘉南大圳老照片展，迎接嘉南大圳開圳100年，也展開台江建庄200年的文化資產保存運動，推動台灣山海圳國家綠道，做為建庄200年的文化環境創生行動。

鄭新讚老師說，鄭家老厝已有近百年歷史，3年前因台江分校舉辦社區博物館活動這個契機，家族動員來做老厝的整修，從紅瓦屋頂、牆面花鳥重繪、雨簷整修等，都是去找專家師傅來製作，油漆的部分就由我們從世界各地回鄉的子孫來齊心合作完成，完成後我們宗族也跟祖先稟告，把硬體的部分修理好了；文化的部分我們每年結合台江分校舉辦中秋綠道音樂會，越辦越大場越熱鬧，帶動地方文化參與，所以我們要持續來做文化深耕工作。

台江在地文化、教育界朋友為籌備2023台江建庄結社200年，以及明年迎接嘉南大圳...
台江在地文化、教育界朋友為籌備2023台江建庄結社200年，以及明年迎接嘉南大圳開圳100年，今天晚上共同策辦台江綠道音樂會。記者邵心杰／翻攝
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鄭家子孫期許每年結合台江分校舉辦中秋綠道音樂會，越辦越大場越熱鬧，帶動地方文化參...
鄭家子孫期許每年結合台江分校舉辦中秋綠道音樂會，越辦越大場越熱鬧，帶動地方文化參與，持續文化深耕工作。記者邵心杰／翻攝
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台江各界為迎接嘉南大圳開圳100年，今天在鄭家古厝展出嘉南大圳老照片展，期許台江...
台江各界為迎接嘉南大圳開圳100年，今天在鄭家古厝展出嘉南大圳老照片展，期許台江人能如鄭家子孫自力整修百年老厝，保護台江文化資產。記者邵心杰／翻攝
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台江音樂會
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