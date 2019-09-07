台江綠道古厝音樂會 迎接嘉南大圳開圳百年

2019-09-07 20:15 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



台南台江在地文化、教育界朋友為籌備2023台江建庄結社200年，以及明年迎接嘉南大圳開圳100年，今天晚上共同策辦台江綠道音樂會，由大廟興學蕯克斯風等公民樂手演奏，以及結合千里步道運動，在鄭家古厝展出嘉南大圳老照片展，期許台江人能如鄭家子孫自力整修百年老厝，保護台江文化資產的行動精神，「大家攜手共同營造台灣山海圳國家綠道」。

台南社大台江分校、海尾朝皇宮、十三佃鄭家古厝、台江文化促進會等各界好友，晚上在鄭家古厝舉辦台江綠道音樂會，安南區長葉誌明、社大校長林朝成、建築師吳夏雄、畫家林蒼鬱及前台大高分子所長謝國煌等人共同參與。葉誌明表示，明年嘉南大圳開圳100年，可以結合山海圳綠道串聯各村落，讓各村各區串聯起來。

台江分校執行長吳茂成表示，台南市安南區古稱台江，1823年曾文溪改道，內海變海埔地，1920年開築嘉南大圳，圳水灌溉海埔地，改善村落衞生，鹽地改良，提升農作生產力。因此，今年的台江綠道音樂會，除了大廟興學薩克斯風公民樂手、安順國中銅管樂手演出，特別結合林務局、千里步道，展出嘉南大圳老照片展，迎接嘉南大圳開圳100年，也展開台江建庄200年的文化資產保存運動，推動台灣山海圳國家綠道，做為建庄200年的文化環境創生行動。