台南就業博覽會醫護長照專區有特色 近兩千民眾找頭路

2019-09-07 18:13 聯合報 記者 聯合報 記者 周宗禎 ╱即時報導



台南市府勞工局今天舉辦2019「台南過生活 台南呷頭路」part3就業博覽會，邀集服務、傳產、科技等124家廠商提供4616個工作機會，吸引近1800名求職者，初步媒合率49.6%。

勞工局職訓就服中心梁偉玲主任說，市府今年最後1場大型徵才活動預計11月9日，在新營區體育館登場，呼籲有意願參加市民要把握機會提早準備，查詢電話06-6330820轉205。

這次就博會首度結合協辦學校中華醫事科大醫護背景及科系專長，並因應中央長照2.0政策設立「醫護長照專區」，現場有12家徵才及展示廠商提供134個醫護長照職缺。

現場除提供許多就業機會，另有履歷健檢、面試模擬、CPAS職涯諮詢、美髮彩妝、托兒服務、職安顧健康等貼心服務，另為鼓勵求職民眾，還有「求職者投履歷送好康」活動，投履歷送在地商圈的鳳梨茶、涼麵和包子及不鏽鋼隔熱餐盒、環保餐具組等獎品。

勞工局邀請台積電、友勁科技、台灣穗高、慈陽科技、官田鋼鐵、萬國通路、碁富食品、兆洋餐飲等多家企業徵才，中華醫大餐旅系學生花式調酒表演拉開序幕，市長黃偉哲、勞工局長王鑫基、華醫大校長曾信超、仁德區長黃素美、臺南市榮民服務處長蘇再勝等地方人士出席。

王鑫基說，今天大家看到勞工局的吉祥物「工寶2.0」初登場，期望勞工局多元貼心的服務，做好勞工朋友後盾，帶給勞工朋友勇往直前的希望，更希望團隊努力能做得更好，讓市民朋友過得更好，就像工寶有一雙天使般的翅膀隨時守護著每位在臺南辛苦奮鬥的勞工朋友，讓臺南成為一個人人「想居、享居、安居」的希望家園。

黃偉哲表示，在中華醫事科大舉辦辦，現場設立「醫護長照專區」，提供對醫護及長照產業有興趣的民眾便利求職機會，感謝中華大、各徵才廠商及各界協力合辦就業博覽會，求職者要多多投遞履歷，才能順利找到好工作。