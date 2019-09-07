親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

金門衛生局長酒後發飆！暴力推擊急診醫 衛福部官員：舉世首見

台南劣質文旦丟大圳 麻豆果農被逮告發

2019-09-07 17:38中央社 台南7日電

台南文旦今年大賣，品質佳價格好，卻有人將2000顆劣質文旦棄置到麻豆大圳嘉南支線，驚動市府追查，專案小組今天在大圳旁逮到亂倒文旦的麻豆區果農，依法開單告發。

台南麻豆大圳嘉南支線昨天上午被發現漂浮著許多文旦，經台南市政府農業局與麻豆區公所前往瞭解，大圳沿線文旦劣果有兩處共約2000顆，這些文旦都是外皮色澤黑損、沒有市場商品價值的淘汰劣果，當地市議員獲報後，通知市長室，立刻驚動台南市政府環保局、警察局、農業局及麻豆區公所。

正值台南市長黃偉哲四處行銷文旦，卻有人將劣果丟到大圳中，市府隨即成立跨局室專案小組，出動逾20人追查，但因當地多是排水路及果園，路旁監視器不多，專案小組只好以土法煉鋼方式，徒步沿著排水路往上游追過去，終於在水路旁逮到一名果農。

台南市環保局人員表示，亂丟文旦的果農，面對專案小組時，一開始支支吾吾，但因警方也陪同偵辦，果農沒多久就承認將劣果往排水路倒。

專案小組初步調查，麻豆文旦已進入採收期，這名果農近2週採收時，就陸續用農業機具運送劣果丟往果園旁水路，劣果隨著水流，從上游漂流5公里到下游，才被人發現。

環保局當場依違反廢棄物清理法27條第1款規定開單告發，可罰新台幣1200元至6000元。環保局人員說，一般來說，初犯都是開罰1200元，但因此案特殊，罰款可能會提高，目前尚未確定罰多少錢。

文旦警察黃偉哲
U值媒強力徵求，熱血教師大力發聲！萬元獎金等你來領！

相關新聞

張麗善捐20萬補缺口 雲林家扶今發514萬元助學金

2019-09-07 16:51

台西國中廁所完工啟用 老師正經八百「試廁」笑翻網友

2019-09-07 16:39

影╱台南四百年古地圖特展 數位新手法呈現老府城演變

2019-09-07 16:37

影╱神人COSER 安平古堡節出沒中

2019-09-07 16:37

鐵路邊ㄟ所在-願景田調交流吧 引領嘉義翻轉能量

2019-09-07 17:32

治惱人小黑蚊嘉義 林管處工研院合作開發小花薰香

2019-09-07 16:37

嘉南高屏原住民警今親子同歡 黃偉哲：該多辦活動

2019-09-07 13:24

雲林大斗六區成年禮 220位學生歡慶轉大人

2019-09-07 13:16

警局辦親子活動 黃偉哲飆警車、開槍樣樣來

2019-09-07 13:08

台南第一所公立專業幼兒園啟用 黃偉哲：證明台南眼光

2019-09-07 11:44

農產品也能好時尚！台南麻豆農會LV精品文旦賣千箱

2019-09-07 08:11

LV級麻豆文旦 今年買氣佳

2019-09-06 23:41

雲林斗六文旦搶手 永齡、陸企爭購

2019-09-06 23:36

嘉市腦麻兒月餅 銷售急凍腰斬

2019-09-06 23:31

明年 南市再增5非營利幼兒園

2019-09-06 23:20

親愛的，中秋夜嘉義蘭潭三信亭畔見…

2019-09-06 23:18

2000顆劣果文旦丟麻豆大圳 市府：將追查丟棄者

2019-09-06 22:21

徐國勇下鄉送上億大紅包 鄉民稱最阿沙力的部長

2019-09-06 20:11

150萬斤大果麻豆文旦何處去？ 這些產品都賣到缺貨

2019-09-06 19:40

雲林法院、地檢署搬新家有譜了 國防部同意撥地

2019-09-06 19:38

台南下午雷雨交加強降雨 部分道路積水封路

2019-09-06 16:44

客庄十二大節慶之一 雲林詔安客家文化節明晚登場

2019-09-06 16:33

蘭潭三信亭換新裝 中秋來嘉拿好禮

2019-09-06 15:22

南科新港堂普度18萬元祭品贈弱勢 市府社會局感謝

2019-09-06 15:17

文青風桃花心木提袋 祝新化林場百歲生日

2019-09-06 14:15

鹽埕派出所長交接 台南六分局長期許帶人要帶心

2019-09-06 13:39

台南「共產天后宮」是違建！市府：限7日自行改善

2019-09-06 13:05

不說不知道！這些熱門飲料店都來自台南？在地人自豪：蟻人之都

2019-05-12 20:00
看更多

熱門文章

扯！南投6億元蛋黃區土地閒置十多年養蚊子 環保局要罰

2019-09-06 22:45

台糖街家樂福店徵才24K起跳 需人135卻吸引近千人應徵

2019-09-07 14:38

新竹公道五路新設測照桿 雙向都可測照取締

2019-09-06 22:04

石門水庫建壩壓箱老照片 首度曝光公開展覽

2019-09-06 19:40

全國萬人健走大會師湧3萬人潮 基隆飯店、餐廳全滿

2019-09-07 11:31

竹南「泉松醫院」 苗栗縣定古蹟

2019-09-06 23:56

影／柯文哲與民眾齊步行大呼：錢真是越來越難賺了

2019-09-07 09:31

影／她開店想讓人吃飽 基隆這碗滷肉飯有洋蔥

2019-09-06 22:57

150萬斤大果麻豆文旦何處去？ 這些產品都賣到缺貨

2019-09-06 19:40

2000顆劣果文旦丟麻豆大圳 市府：將追查丟棄者

2019-09-06 22:21

影／百年老醫院「隱身」文資人員探秘通過古蹟審議

2019-09-07 08:11

扯！金門急診醫師遭酒後暴力 施暴者竟是衛生局長

2019-09-07 17:54

苗縣鼓勵民眾申請 單身青年、婚育家庭租金補助

2019-09-06 19:38

又見天坑？高雄市苓雅區出現大坑洞

2019-09-07 17:24

養的恩情大過天 90歲老婦父親欄補登養父姓名

2019-09-07 13:26

影／合興宮王船「開光點眼」 展開3天大遶境

2019-09-06 22:45

雲林高鐵主要道路破損不堪 縣長親勘強調馬上改善

2019-09-06 20:38

超美哈尤溪秘境因觀光惹非議 未來管理將於法有據

2019-09-06 18:38

【即時短評】彰化市護市河堤岸道路功能需重新定位

2019-09-06 23:05

影／屏東恆春凌晨遭雨炸 3小時強降150毫米釀淹水

2019-09-07 09:36

加里山步道設施改善工程年底完工 登山更安全不迷路

2019-09-06 20:14

「刈包吉」中秋首送紅包請吃麵 尋接班人延續愛心

2019-09-07 11:10

雲林法院、地檢署搬新家有譜了 國防部同意撥地

2019-09-06 19:38

桃園自建社宅 動工9案都延宕…坦言困境

2019-09-07 00:43

侯友宜視察通學巷 隨機攔接送車輛一半有違規

2019-09-06 21:59

徐國勇下鄉送上億大紅包 鄉民稱最阿沙力的部長

2019-09-06 20:11

台西國中廁所完工啟用 老師正經八百「試廁」笑翻網友

2019-09-07 16:39

高雄苓雅出現本土登革熱第1型案例 中秋烤肉點加強稽查

2019-09-06 21:25

饒慶鈴穿這套洋裝太犯規 出自排灣族設計師之手

2019-09-06 19:34

農產品也能好時尚！台南麻豆農會LV精品文旦賣千箱

2019-09-07 08:11

社頭在地店家提供單車免費借 遊客感動捐錢當維修費

2019-09-07 08:12

韓國瑜新北造勢倒數 攤商怨：現場攤位號碼都還沒標

2019-09-07 17:10

彰化縣改朝換代 黃秀芳：大埔堤岸道路拓寬計畫不會生變

2019-09-06 19:38

中科院50周年慶 129對新人情牽誓約真愛永恆

2019-09-06 22:10

台啤音樂節新竹漁人碼頭熱鬧登場 人潮享音樂美食美景

2019-09-07 17:54

離岸風電徵才 24歲彰化子弟錄取實習生月薪有5萬

2019-09-07 17:28

板橋危老重建案12天跑完程序 徐國勇讚：很好的典範

2019-09-07 14:03

桃園地景藝術節開幕 笑聲不斷

2019-09-07 00:07

單身、婚育租金補貼 桃竹苗首周收800件

2019-09-07 00:36

公車路線整併 民怨直達變轉乘

2019-09-06 23:23
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top