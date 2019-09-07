鐵路邊ㄟ所在-願景田調交流吧 引領嘉義翻轉能量

2019-09-07 17:32 聯合報 記者 聯合報 記者 姜宜菁 ╱即時報導



嘉義市鐵路高架化已經啟動，嘉義市都市發展處結合願景館田野調查工作隊，在地居民及返鄉青年在2個月內舉辦9場田調工作坊，針對鐵路沿線景觀資源、歷史人文、及鐵路高架橋下空間等課題，深入調查的鐵道兩側七個區域的資源，今天舉辦成果發表，嘉義市長黃敏惠，「從對話當中找到共識，我們才有往前走的能量。」

市府今天在嘉義之心城市願景館舉辦「鐵路邊的所在－願景田調交流吧」，黃敏惠與多位市議員觀賞鐵路沿線田調影片首映，田野調查成員江益源作曲、演唱的《作伙來去迤嘉義》，「咱作伙來去迤嘉義，一個親像仙桃的城市…水池兩邊是夜市，試吃雞肉飯的氣味…」唱出嘉義市區熟悉的美食與地標。

「新、舊融合的城市紋理將成為嘉義市獨有的新地圖。」黃敏惠表示，嘉義市區鐵路高架化將帶動都市發展，藉由田野調查，更期待透過與市民的雙向溝通，由「對話」規劃嘉義市未來的願景，鐵高更重要的是在工程後，帶給這個城市更好的改變。

田調計畫工作坊年輕人走讀所見所聞，投入鐵道兩旁拍攝並加入文字的願景藝術創作；還有4位攝影師從不同的拍攝角度去觀看嘉義，感受嘉義市的價值，配合工作坊也提出《鐵路邊ㄟ所在》成果冊。

嘉義大學視覺藝術系學生林欣蓓設計城市圖騰。她談到，鐵高沿線景觀資源是城市深厚的文化底蘊，藉由鐵高讓市民參與活動，連結各個資源點，她以北香湖公園裡的北香湖樣貌設計「鯨躍而起，尋洄嘉義」圖騰，鯨魚透過跳躍來溝通，就是市府與市民一起溝通城市願景。