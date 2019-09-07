張麗善捐20萬補缺口 雲林家扶今發514萬元助學金

2019-09-07 16:51 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雅玲 ╱即時報導



雲林家扶中心今天頒發高中職、大專生獎助學金，479名學子助學金高達516萬元，雖然有許多企業、善心人士響應，但在頒獎前仍有20萬元缺口，雲林縣長張麗善以個人名義捐助20萬元填補缺口，鼓勵家扶學子安心求學。

張麗善表示，感謝家扶中心每一學期都為孩子籌募獎助學金，及社會各界慷慨解囊、出錢出力，讓每一位學子，在求學過程中安心就學、順利完成學業，她堅信英雄不怕出身低，有雲林家扶及社會大眾的陪伴，一定能走出自己的路。

家扶自立青年創辦的宋坤傳藝今天也帶來振奮人心的鼓聲，團長宋建坤表示，他自小家境困難，不顧家人反對去廟會學習打鼓，進而發掘到自己對打鼓的熱忱，一路上雖然走得辛苦，但他把握每場的演出機會，如今有機會回饋社會，教導一群熱愛傳統技藝的青少年，是他的福氣。

雲林家扶自立青年陳信憲自小由阿公阿嬤照顧長大，他從小熱愛「數學」，滿懷著站在台上講授數學的憧憬，在家扶與家人的陪伴與支持下，終於當上高中數學老師。