「劈朽呈輝、揮塵見佛」 外科醫師靠雕作紓壓

2019-09-07 16:50 聯合報 記者 聯合報 記者 姜宜菁 ╱即時報導



嘉義市木雕學會即日起在嘉義市九華山地藏庵菩提樓策辦「劈朽呈輝‧揮塵見佛」木雕展，28位創作者展出作品35件，朽木在工匠手中成為精品，讓木頭活起來，讓木雕作品「佛」起來。

木雕藝術歷史久遠，嘉義木材城市的木雕曾經興盛。該學會理事長李宗霖表示，一塊木頭透過不同工具的劈、鑿、雕、刻、磨，能成為一件具有巧思的美學作品。

本次展覽以創意劈雕神佛為主題，面對各種形狀的原始木料，在創作之前，需先經過或長或短的「凝視期」蘊蓄思維，從不同角度觀察木料形狀，有如和木頭對話，尋找木料形體的靈感，再使用流暢的技藝刀法，「應形創勢、因材造型」。

嘉義基督教醫院口腔外科醫師董俊良平時拿手術刀，去年因緣際會參加嘉義市文化局的木雕課程，他表示，同樣是動刀，在手術室施作對象是人，進行精密的治療，而木雕追求手感，需具有空間、想像力，且很舒壓，此次展出台灣水牛，期許自己能有水牛的精神一步一腳印完成使命。

攝影師吳居祿透過木雕讓他抒發工作上的壓力，也因木雕讓拉近親子關係，更幸福的是完成自己兒時夢想，「成為雕刻家」。