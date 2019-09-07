治惱人小黑蚊嘉義 林管處工研院合作開發小花薰香

2019-09-07 16:37 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



農委會為防治外來種植物小花蔓澤蘭，定每年8月15日至9月15日為「小花蔓澤蘭防治月」，鼓勵民眾一起除蔓，訂有收購計畫，今年嘉義林管處與工研院黃盈賓博士合作，結合小花蔓澤蘭炭化材、艾草、茵陳蒿及樟根等多種草本植物配方，開發成功「小花薰香」，對惱人小黑蚊驅蚊更具持久性，今天在台南碧雲寺舉行發表會，未來將商品化上市。

9月首周末是「小花蔓澤蘭全國防治日」，小花蔓澤蘭生長速度快，政府宣導及防治持續多年，分布面積已抑制減少90%，也利用植物體研發出多種生活利用產品，嘉義林管理處與工研院士黃盈賓博士合作，結合小花蔓澤蘭炭化材、艾草、茵陳蒿及樟根等多種草本植物配方開發出「小花薰香」，對惱人的小黑蚊驅蚊更具持久性。

今天上午除舉辦「小花薰香」發表會外，林管處與台南市府、西拉雅風景區管理處、大台南登山協會社員、白河區居民、香客及志工共180人，攜手在碧雲寺四周步道，共移除小花蔓澤蘭771公斤，將產製再利用。

嘉義林管處長張岱說，考量移除小花蔓澤蘭植物體直接掩埋或銷毀太可惜，為善用小花蔓澤蘭殘株資源，與工研院黃盈賓博士、台灣生態材料協會共同合作開發炭醋液、防蚊液、香皂、薰香等多元化生活產品。