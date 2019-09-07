神人COSER 安平古堡節出沒中

2019-09-07 16:37 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



「我是英雄聯盟的阿卡莉」、「我是黑執事的謝爾」來自全台各地的Cosplay愛好者，把絕美COS風吹進台南安平小砲台藝文廣場，今天下午出沒安平商圈，扮演自己喜歡的角色，也把古蹟當成襯托自己的最美背景，更吸引許多民眾爭相合影。

台南市府經濟發展局、安平區公所及台南安平魅力商圈發展協會共同主辦的「2019安平古堡節 Cosplay趣味競賽」，同時，安平商圈內的店家推出一系列優惠活動，同慶一年一度的安平古堡節嘉年華，伴隨Cosplayer漫遊商圈，果然吸引人氣及買氣。

來自雲林的林姓女學生說，因為喜歡Cosplay，利用課餘時間，全台跑透透，參與相關活動；她斥資3000元，花了30分鐘，精心打扮成心目中心儀的角色，「很開心」她說。「阿卡莉」說，花了3個多小時才搞定全身裝扮，連隱形眼鏡也不馬虎。

而扮演黑執事的「謝爾」說，因為很喜歡謝爾這個角色，身高符合，也很漂亮，所以她才決定扮演這個角色，足足花了1個小時才裝扮完成。阿卡莉、謝爾之外，魔道祖師的愧無羨、催眠麥克風的神官寺寂雷等，現場形形色色的角色，五花八門，令人眼花撩亂。

此外，活動特別邀請到席珍、日痕、禾暘、哈捏4位經驗豐富且擁有高人氣的Cosplayer擔任活動嘉賓，許多民 眾在這古意的安平街角，和夢想中的偶像邂逅外，更能在活動中，認識更多角色扮演的同好。