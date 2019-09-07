影/台南四百年古地圖特展 數位新手法呈現老府城演變

2019-09-07 16:37 聯合報 記者 聯合報 記者 周宗禎 ╱即時報導



台南市政府今天推出罕見的「地圖超展開－台南四百年古地圖特展」，下午在麻豆總爺藝文中心工藝館登場，展出許多4百年來各時期台南古地圖，還以影音、觸覺等多層次手法呈現。市長黃偉哲表示，政治人物要接地氣，古地圖重承接人氣，歡迎大家觀賞，了解台南建城400年過往今來。

這項古地圖展覽今起展至29日，10月4日移師成功大學文學院歷史文物館，展至10月25日，兩場特展都免費參觀。展覽由成大歷史系副教授謝仕淵團隊規劃，推出「地圖之眼」、「地圖之手」、「地景與人群」、「地圖以後」、「我們的地圖」五大展區，以《台南四百年古地圖集》紙本平面地圖為本，呈現古地圖脈絡下多元台南視角。

黃偉哲表示，400前台南和美國紐約同時現身人間，之後各走不同的道路，而40年前大陸深圳由鄧小平擘畫，不同方式短短十分之一時間一路從小漁村發展到大都會;政治人物接地氣，地圖承接人氣，這次展覽讓地圖找到新生命，讓現在的人了解古人世界觀、台南的過去。

文化局文資處表示，特展有「三大必看點，絕對不能錯過」：一是《台南四百年古地圖集》一書收錄國內外共165張台南古地圖，相較於取得曠世巨作地圖集並一一閱讀的時間成本，總結萃取出地圖集精華，轉化為更有趣、更可親的展覽，是全方位瞭解透析台南古地圖的絕佳方式。