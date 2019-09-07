嘉南高屏原住民警今親子同歡 黃偉哲：該多辦活動

2019-09-07 13:24 聯合報 記者 聯合報 記者 周宗禎 ╱即時報導



台南市警局今天配合內政部警政署及原住民族委員會，在仁德「十鼓仁糖文創園區」舉辦「108年嘉南高屏區各警察機關原住民員工推展原住民族傳統文化暨親子活動」，召集嘉義、台南、高雄、屏東地區150多名原住民員警與家屬參與，要促進原住民員工間積極互動與交流，藉以激發警察團隊士氣。

警方表示，舉辦這活動是為增進警察機關原住民員工親子間互動與溝通，推動對原住民傳統教育、文化、語言、經濟產業發展、社會福利及就業服務宣導等政策瞭解，全國分北北基宜、桃竹苗、中投彰雲、花東、嘉南高屏5區，同步舉辦。

黃偉哲表示，市政推展會持續重視原住民權益與福利，並藉機行銷台南的在地特色、必遊景點及必吃美食；他也很期待「十鼓仁糖文創園區」也能成為原住民文化展場，陳列原民文物，警察假日特別忙碌，期待能多為員警辦親子活動。

主辦單位今天邀請原住民表演團體，穿著傳統服飾表演原住民舞蹈，市警局犯罪預防科、政風室、交通大隊、少年隊及婦幼警察隊等單位也在會場周邊設攤宣導，帶來小小警察制服及小型電動警用機車，供現場小朋友騎乘、穿著及照相。