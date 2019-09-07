台南第一所公立專業幼兒園啟用 黃偉哲：證明台南眼光

2019-09-07 11:44 聯合報 記者 聯合報 記者 周宗禎 ╱即時報導



台南市推動「幼托整合」，第一所以幼教專業角度新建的公立專設幼兒園「台南市立歸仁幼兒園」，4年規劃及興建經費近3400萬元，今天啟用。

市長黃偉哲主持新建園舍落成及公共藝術揭牌；他表示，歸仁幼兒園以綠建築為設計理念，「自然、人文、永續」為主軸，不僅符合幼教發展趨勢，更兼具環境美學與空間的多功能運用設計，且融合了歸仁舊名「紅瓦厝」在地文化的特色。

市府教育局表示，歸仁區公立幼兒園原本散落各村里，為提供歸仁地區更優質、安全教學環境，105年核定爭取編列經費，由紅瓦厝國小提撥校地興建園舍，「展現本市對幼兒權益的重視與未來發展不遺餘力」。

教育局指出，新園舍不僅兼顧安全樸實、健康友善、低碳節能與防災、耐用的友善永續校園設計，興建初期即已候選為內政部「綠建築銀級標章」，將積極爭取正式認證。

黃偉哲表示，歸仁幼兒園新建是在行政院推動「前瞻基礎建設-因應少子女化友善育兒空間建設」之前，即規劃完成並定案執行，「證明台南市更早於中央展現前瞻的眼光與能力」。