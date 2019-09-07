農產品也能好時尚！台南麻豆農會LV精品文旦賣千箱

2019-09-07 08:11 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



台南麻豆區農會今年推出LV級精品文旦，包裝設計令消費者驚艷，2顆裝及6顆裝售價分別是350元及1500元，總幹事孫慈敏表示，文青風的設計，本來訂單就不錯，在蔡英文總統加持下，買氣大紅長，去年只賣2、3百箱，今年賣出一千多箱，業績成長3倍多，已無貨可賣。

孫慈敏指出，為了建立麻豆區農會文旦的品牌，每顆文旦上面都會貼上標章，紅色是麻豆文旦發源地尪祖廟產地的文旦，金色是30年樹齡且是比賽得獎的果園，市長黃偉哲在小英總統到麻豆當天，看到2顆裝LV精品文旦很喜歡，價格又不貴，立刻下訂600箱，主要寄到北部等，為麻豆文旦做了很好的行銷。

孫慈敏說，往年農會沒有收購比賽得獎文旦，今年LV級精品文旦是向比賽得獎的果園購買，農會用高價向農民收購，透過好的包裝設計讓產品加值， 2顆裝是主攻小家庭市場，6顆裝是送禮，今年試風向後，銷售情況相當好，未來也會持續收購得獎果園，及有生產履歷、產地團體標章的文旦，也是鼓勵農民種出優質的文旦。

「今年買氣好很多！」孫慈敏表示，除了市長黃偉哲幫很大的忙，召開多場記者會曝光，還有啟動外銷，小英總統到麻豆產地行銷，企業認購5千箱等都有助益，像麻豆區農會30多萬台斤文旦，都已經銷售一空，尤其是頂級禮盒已無貨可供應，目前是幫小農行銷，如果品質不錯的，甜度有12度以上，農會可以協助銷售。今年感受到買氣不錯，是增加很多「散戶」訂單，以往農會訂單多是機關團體或公司行號。