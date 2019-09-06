徐國勇下鄉送上億大紅包 鄉民稱最阿沙力的部長

2019-09-06 20:11 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡維斌 ╱即時報導



立委蘇治芬今天邀請內政部長徐國勇及營建署官員，抵土庫、褒忠、元長等鄉鎮，針對道路環境改善進行會勘，徐部長和地方民眾相談甚歡，一口氣核定1.2億前瞻基礎建設經費，來提升道路和排水的品質，3名鄉鎮長異口同聲，感謝徐部長很「阿沙力」。

土庫鎮長張榮麗一口氣提出18條道路修建計畫，包括光明路、文仁街路面修護，及鄉親反映多年的新興段、崙內段、雙人厝的村里道路、大荖排水旁、馬光第二老人活動中心等周邊道路，總經費預估3000萬元。徐國勇認為這些道路破損已久，二話不說，當場答應並說會盡速開工。

徐部長與蘇治芬轉往褒忠鄉大廍順天宮參拜，並視察三民路等18個路段總長超過4公里約需3千萬元。鄉長陳建名說，感謝蘇委員爭取，今年褒忠鄉9個村的廣播系統獲內政部補助更新，諸多道路需待部長協助修繕。

徐國勇則強調，除了擴音機，今天帶來道路改善工程的好消息，包括褒忠國中、國小人行道路的改善，延續到褒忠聚寶宮旁的公共空間接近5000萬元，只要鄉親的需求「我一定照辦！」。

最後一行人抵元長鄉，鄉長李明明也感謝公所提出的6000萬元道路改善補助終於核定下來，未來路面龜裂破損共10公里左右的路段和排水都將獲得改善。