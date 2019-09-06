親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

徐國勇下鄉送上億大紅包 鄉民稱最阿沙力的部長

2019-09-06 20:11聯合報 記者蔡維斌╱即時報導

立委蘇治芬今天邀請內政部徐國勇及營建署官員，抵土庫、褒忠、元長等鄉鎮，針對道路環境改善進行會勘，徐部長和地方民眾相談甚歡，一口氣核定1.2億前瞻基礎建設經費，來提升道路和排水的品質，3名鄉鎮長異口同聲，感謝徐部長很「阿沙力」。

土庫鎮長張榮麗一口氣提出18條道路修建計畫，包括光明路、文仁街路面修護，及鄉親反映多年的新興段、崙內段、雙人厝的村里道路、大荖排水旁、馬光第二老人活動中心等周邊道路，總經費預估3000萬元。徐國勇認為這些道路破損已久，二話不說，當場答應並說會盡速開工。

徐部長與蘇治芬轉往褒忠鄉大廍順天宮參拜，並視察三民路等18個路段總長超過4公里約需3千萬元。鄉長陳建名說，感謝蘇委員爭取，今年褒忠鄉9個村的廣播系統獲內政部補助更新，諸多道路需待部長協助修繕。

徐國勇則強調，除了擴音機，今天帶來道路改善工程的好消息，包括褒忠國中、國小人行道路的改善，延續到褒忠聚寶宮旁的公共空間接近5000萬元，只要鄉親的需求「我一定照辦！」。

最後一行人抵元長鄉，鄉長李明明也感謝公所提出的6000萬元道路改善補助終於核定下來，未來路面龜裂破損共10公里左右的路段和排水都將獲得改善。

徐國勇也誇獎李鄉長跑得很勤，常到台北押著蘇委員到內政部討經費，所以除了道路和排水，徐國勇還加碼帶來鄉公所行政中心新建工程的好消息，強調他會協調其他部會共同來努力，增加元長的公共資源及文化教育，不能讓勤快的鄉長漏氣。

徐國勇下鄉踏勘亟需改善的道路，一口氣核定上億經費給三個鄉鎮，鄉民稱讚他是最阿沙力...
徐國勇下鄉踏勘亟需改善的道路，一口氣核定上億經費給三個鄉鎮，鄉民稱讚他是最阿沙力的部長。圖／蘇治芬提供
分享
徐國勇下鄉踏勘亟需改善的道路，和鄉民相談甚歡，一口氣核定上億經費給三個鄉鎮。圖／...
徐國勇下鄉踏勘亟需改善的道路，和鄉民相談甚歡，一口氣核定上億經費給三個鄉鎮。圖／蘇治芬提供
分享
徐國勇下鄉踏勘亟需改善的道路，一口氣核定上億經費給三個鄉鎮。圖／蘇治芬提供
徐國勇下鄉踏勘亟需改善的道路，一口氣核定上億經費給三個鄉鎮。圖／蘇治芬提供
分享
徐國勇下鄉踏勘亟需改善的道路，一口氣核定上億經費給三個鄉鎮。圖／蘇治芬提供
徐國勇下鄉踏勘亟需改善的道路，一口氣核定上億經費給三個鄉鎮。圖／蘇治芬提供
分享

徐國勇內政部蘇治芬
U值媒強力徵求，熱血教師大力發聲！萬元獎金等你來領！

相關新聞

150萬斤大果麻豆文旦何處去？ 這些產品都賣到缺貨

2019-09-06 19:40

雲林法院、地檢署搬新家有譜了 國防部同意撥地

2019-09-06 19:38

台南下午雷雨交加強降雨 部分道路積水封路

2019-09-06 16:44

客庄十二大節慶之一 雲林詔安客家文化節明晚登場

2019-09-06 16:33

蘭潭三信亭換新裝 中秋來嘉拿好禮

2019-09-06 15:22

南科新港堂普度18萬元祭品贈弱勢 市府社會局感謝

2019-09-06 15:17

文青風桃花心木提袋 祝新化林場百歲生日

2019-09-06 14:15

鹽埕派出所長交接 台南六分局長期許帶人要帶心

2019-09-06 13:39

台南「共產天后宮」是違建！市府：限7日自行改善

2019-09-06 13:05

明年度台南新增5所非營利幼兒園 提供25班652名額

2019-09-06 12:01

金目鱸盛產 漁業署啟動產銷調節機制補助收購

2019-09-06 11:25

十二星座公廁點燈 雲林人文公園新「亮」點

2019-09-06 11:25

各種壓力如何成功抵抗？顏世卿醫師周六提供秘訣

2019-09-06 10:34

文青風！台南新化林場明年100歲 桃花心木文創袋搶手

2019-09-06 08:16

新住民語 雲縣國中小僅31人選修

2019-09-05 23:29

新住民語報名冷 多宣導增誘因

2019-09-05 23:27

農民搶種高麗菜 雲縣宣導改種

2019-09-05 23:24

苦熬3年 零分拚到國際技能賽金牌

2019-09-05 23:18

嘉義市副市長陳淑慧 布達就職

2019-09-05 23:17

軍人學生易交通事故遭詐騙 警方到校園軍營宣導預防

2019-09-05 18:30

華山基金會關懷三失老人 邀請你中秋一起來送禮

2019-09-05 17:24

向台語前輩致敬 2019吳晉淮中秋音樂會周六登場

2019-09-05 17:01

國中小學新住民語言開課 雲林全縣僅31人報名

2019-09-05 16:51

台南再現登革熱群聚感染 疫情又再拉警報

2019-09-05 16:33

全聯一地一好物 中秋烤肉嘉義縣嚴選十一款

2019-09-05 16:15

不說不知道！這些熱門飲料店都來自台南？在地人自豪：蟻人之都

2019-05-12 20:00
看更多

熱門文章

宜蘭人的小確幸 礁溪長榮泡湯、SPA不到5折爽爽玩

2019-09-05 23:27

台中市警局新一波人事調整 96名警官異動

2019-09-05 21:43

200元扺用券基隆提3夜市 仁愛等市場盼納入別大小眼

2019-09-06 09:23

王長發商號 百年老宅賣滷味豆花 有藝文味

2019-09-05 22:34

超噁！基隆市愛一路機車停車場 飄濃厚尿騷味

2019-09-06 13:21

高市研議 小基地建蔽率增至60％

2019-09-05 23:13

彰化鐵路醫院日治時期名流聚集 盼活化吸引劇組拍攝

2019-09-06 07:42

8旬獨老住家殘破不堪 有電無燈、有床卻只能坐著睡覺

2019-09-06 17:04

百年老屋修屋頂被當違建拆屋主氣憤 基市府：依法執行

2019-09-06 16:54

修剪百年「番蒜」 苗縣府聘請ISA國際認證攀樹師

2019-09-06 09:17

台南下午雷雨交加強降雨 部分道路積水封路

2019-09-06 16:44

台南下午豪大雨 永康區多處淹水員警冒雨管制交通

2019-09-06 16:49

中市警這件限量棒球衣好夯！藝人、帥警正妹都來穿

2019-09-06 10:33

未婚懷孕翻轉命運 小媽媽為女兒考上國立大學

2019-09-06 15:18

桃園地景藝術節迎接遊客 向建商借地設300個停車位

2019-09-06 10:55

影／新覽勝大橋完工 中秋夜來烏來欣賞光雕秀

2019-09-06 08:16

酈英傑邀訪AIT 侯友宜：人與人關係建國與國的關係

2019-09-05 23:42

期限快到了！基隆2至4歲育兒津貼尚有422人未申請

2019-09-06 13:06

絕美河海岸跑透透 2020新竹市城市馬拉松2月23日開跑

2019-09-06 12:11

文青風！台南新化林場明年100歲 桃花心木文創袋搶手

2019-09-06 08:16

「生前告別式」沒禁忌 志工辦人生Party謝親友

2019-09-06 07:45

石門水庫建壩壓箱老照片 首度曝光公開展覽

2019-09-06 19:40

北投早有外送！機車快遞50多年歷史 人、食物都能送

2019-09-06 14:22

子孫買回彰化市王長發商號 活化老建物

2019-09-05 23:58

十二星座公廁點燈 雲林人文公園新「亮」點

2019-09-06 11:25

新北中和大排道路動工 紓解周邊交通負荷

2019-09-06 14:32

沒公德心！硬拔P-bike騎好騎滿後 隨便丟路邊

2019-09-06 17:12

影／壯觀！媽祖走海陸遶境南方澳啟航 上百船千人護駕

2019-09-06 09:47

新北3校疑食物中毒 侯友宜：嚴懲供餐業者

2019-09-06 12:53

超美哈尤溪秘境因觀光惹非議 未來管理將於法有據

2019-09-06 18:38

150萬斤大果麻豆文旦何處去？ 這些產品都賣到缺貨

2019-09-06 19:40

刪除爭議點 北士科開發案過關

2019-09-06 00:09

可可果肉禁令 「蝶豆花翻版」

2019-09-05 23:11

苗縣鼓勵民眾申請 單身青年、婚育家庭租金補助

2019-09-06 19:38

「刈包吉」中秋結緣 發放500份紅包和1萬5000碗乾拌麵

2019-09-06 15:02

台南「共產天后宮」是違建！市府：限7日自行改善

2019-09-06 13:05

台北盆景展 模仿重現乾隆清奇古怪柏

2019-09-06 14:49

有錢不一定買得到！校園「隱藏版」月餅連NG品也搶手

2019-09-06 13:09

「德式高階驗光」不只驗度數 臉型、鼻子高度都測量

2019-09-06 12:30

金目鱸盛產 漁業署啟動產銷調節機制補助收購

2019-09-06 11:25
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top