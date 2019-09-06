150萬斤大果麻豆文旦何處去？ 這些產品都賣到缺貨

2019-09-06 19:40 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



「文旦果皮也會賣到缺貨？」台南市麻豆區農會推出的新產品「梅柚片兒」熱銷，經常賣到斷貨，這是由文旦果皮浸泡梅汁，含在嘴裡酸酸甜甜的，可達到生津止渴的效果，農會總幹事孫慈敏表示，文旦從柚花、果皮到果肉都可以加工，收購的150萬台斤大果文旦，都會有去處。

孫慈敏表示，麻豆和下營農會共收購150萬台斤大果文旦，很多人關心大果文旦何處去？除了媒介給廠商加工後，農會也留下不少準備加工，在人力短缺方面，今年申請明德外役監15名收容人協助，幫了農會很大的忙，文旦禮盒包裝銷售告一段落後，收容人就會投入文旦剝皮取果肉的工作。

孫慈敏指出，文旦利用很廣，果皮可萃取精油，做成沐浴乳和洗髮精，果肉可做果醬，還可做成柚子蔘，去年底推出的「梅柚片兒」，是用文旦果皮加梅汁，推出後非常搶手，經常斷貨，還要預約，因此今年特別推柚子蔘、 梅柚片兒，蜂蜜柚果醬三入禮盒，也賣得很好。