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夜市抵用券無法用？ 經濟部：知名夜市不會漏掉

150萬斤大果麻豆文旦何處去？ 這些產品都賣到缺貨

2019-09-06 19:40聯合報 記者吳淑玲╱即時報導

文旦果皮也會賣到缺貨？」台南市麻豆區農會推出的新產品「梅柚片兒」熱銷，經常賣到斷貨，這是由文旦果皮浸泡梅汁，含在嘴裡酸酸甜甜的，可達到生津止渴的效果，農會總幹事孫慈敏表示，文旦從柚花、果皮到果肉都可以加工，收購的150萬台斤大果文旦，都會有去處。

孫慈敏表示，麻豆和下營農會共收購150萬台斤大果文旦，很多人關心大果文旦何處去？除了媒介給廠商加工後，農會也留下不少準備加工，在人力短缺方面，今年申請明德外役監15名收容人協助，幫了農會很大的忙，文旦禮盒包裝銷售告一段落後，收容人就會投入文旦剝皮取果肉的工作。

孫慈敏指出，文旦利用很廣，果皮可萃取精油，做成沐浴乳和洗髮精，果肉可做果醬，還可做成柚子蔘，去年底推出的「梅柚片兒」，是用文旦果皮加梅汁，推出後非常搶手，經常斷貨，還要預約，因此今年特別推柚子蔘、 梅柚片兒，蜂蜜柚果醬三入禮盒，也賣得很好。

另外有一項產品，連立委陳亭妃都慕名而來，陳亭妃說，聽說麻豆農會有一款柚花面膜，立法院女同意聽到都很好奇，她專程到麻豆區農會採購，要拿到立法院「交換禮物」，也順道了解文旦大果收購和加工情況，麻豆區農會用心研發，不只是中秋節吃到鮮果，中秋節過後還有很多加工產品可以購買。

台南麻豆區農會收購大果文旦研發加工品，從果肉賣到果皮都可使用。記者吳淑玲／攝影
台南麻豆區農會收購大果文旦研發加工品，從果肉賣到果皮都可使用。記者吳淑玲／攝影
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台南麻豆區農會總幹事孫慈敏表示，收購的150萬台斤大果文旦，除媒介給廠商外，農會...
台南麻豆區農會總幹事孫慈敏表示，收購的150萬台斤大果文旦，除媒介給廠商外，農會也將啟動加工。記者吳淑玲／攝影
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台南麻豆區農會總幹事孫慈敏手上拿的「梅柚片兒」產品，賣到一直斷貨。記者吳淑玲／攝...
台南麻豆區農會總幹事孫慈敏手上拿的「梅柚片兒」產品，賣到一直斷貨。記者吳淑玲／攝影
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台南麻豆區農會與嘉義大學共同研發的柚花面膜，在更換包裝後，賣得嚇嚇叫。記者吳淑玲...
台南麻豆區農會與嘉義大學共同研發的柚花面膜，在更換包裝後，賣得嚇嚇叫。記者吳淑玲／攝影
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文旦中秋節立法院
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