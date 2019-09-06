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雲林法院、地檢署搬新家有譜了 國防部同意撥地

2019-09-06 19:38聯合報 記者蔡維斌╱即時報導

雲林地檢署及地方法院辦公廳舍老舊狹小，司法院和法務部有意找地遷建，但歷經多年始終沒有進展，最近經立委蘇治芬居間協調爭取，讓院檢搬新家露出曙光，國防部同意撥用虎尾空軍基地的5公頃土地供作遷建之用，地檢署檢察長郭永發及地院院長張國忠會同踏勘，感謝軍方和蘇委員的協助，讓遷建案邁出一步。

雲林地方法院和雲林地檢署原隸屬嘉義地方法院雲林庭，於民國53年獨立設雲林地方法院，隔年興建現有建築，迄今已超過半世紀，建築老舊不堪，經常漏水，且隨著業務量增加，空間已不敷使用，早在十多年前即推動遷建。

由於院檢選擇高鐵附近的土地，但隨著高鐵附近地價節節上升，使遷建案難上加難。檢察長郭永發指出，全國各縣市院檢幾乎都完成改建，彰化今年也要發包，只剩雲林還是老舊廳舍，且遷建遙遙無期，尤其近年來訴訟業務增加，現有空間已不敷使用，若在現地重建，因司法業務有其機密性，臨時辦公廳不好找，所以另擇新地遷建最合適。

郭永發說，長久來院檢覓地未果，如今國防部同意撥5公頃，很感謝立委蘇治芬居中協調並積極爭取，讓遷建案跨出一大步，未來新址距離市區、高鐵不遠，相信一旦遷到新址，多少也能帶動高鐵特區的發展，並提供鄉親一個更寬敞、便利的服務環境，現址用地原屬國有財產署，依規定將歸還國產署，再進行規劃利用。

主任檢察官黃怡華也說，院檢多年來找不到土地，立委蘇治芬得知後，認為虎尾空軍基地很適合，即主動請行政院長蘇貞昌幫忙，經跨部會協調，國防部終於同意撥用，讓遷建露出曙光。

立委蘇治芬偕同國防部官員和雲林地院、地檢署踏勘虎尾空軍基地，決定撥5公頃作為院檢...
立委蘇治芬偕同國防部官員和雲林地院、地檢署踏勘虎尾空軍基地，決定撥5公頃作為院檢遷建新址之用。圖／雲林地檢署提供
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民國54年興建的雲林地方法院已超過半世紀，廳舍老舊空間狹小。記者蔡維斌／攝影
民國54年興建的雲林地方法院已超過半世紀，廳舍老舊空間狹小。記者蔡維斌／攝影
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民國54年興建的雲林地方法院已超過半世紀，廳舍老舊空間狹小。記者蔡維斌／攝影
民國54年興建的雲林地方法院已超過半世紀，廳舍老舊空間狹小。記者蔡維斌／攝影
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民國54年興建的雲林地方法院已超過半世紀，廳舍老舊空間狹小。記者蔡維斌／攝影
民國54年興建的雲林地方法院已超過半世紀，廳舍老舊空間狹小。記者蔡維斌／攝影
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立委蘇治芬偕同國防部官員和雲林地院、地檢署踏勘虎尾空軍基地，決定撥5公頃作為院檢...
立委蘇治芬偕同國防部官員和雲林地院、地檢署踏勘虎尾空軍基地，決定撥5公頃作為院檢遷建新址之用。圖／雲林地檢署提供
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立委蘇治芬偕同國防部官員和雲林地院、地檢署踏勘虎尾空軍基地，決定撥5公頃作為院檢遷建新址之用。圖／雲林地檢署提供
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高鐵蘇治芬國防部
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