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台南下午豪大雨 永康區多處淹水員警冒雨管制交通

2019-09-06 16:49聯合報 記者周宗禎╱即時報導

台南市下午下起一陣豪大雨，不到半個小時就下超過50毫米，永康區中正路機車地下道、龍潭街等地多處淹水，永康警分局員警冒著大雨涉水拉封鎖線，防止民眾人車發生危險，十分辛苦。

員警指出，永康龍潭所龍潭街與龍昌街口、中正路機車地下道與和平東路口、正北三路等地淹水，另永大路二段與大灣三街往北方向積水，上述路段都封鎖管制，員警在現場指揮交通。

焚化爐旁社區也突然積水，員警除了拉封鎖線，還協助民眾通過積水區，清理排水孔希望加速積水消退。

台南下午豪雨，永康區多處淹水，員警協助清理人孔。圖/員警提供
台南下午豪雨，永康區多處淹水，員警協助清理人孔。圖/員警提供
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台南下午大雨，永康區多處淹水員警涉水管制交通。圖/員警提供
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台南下午大雨，永康區多處淹水員警涉水管制交通。圖/員警提供
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台南下午大雨，員警協助民眾通過積水區。圖/員警提供
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台南下午大雨，永康區多處淹水員警涉水管制交通。圖/員警提供
台南下午大雨，永康區多處淹水員警涉水管制交通。圖/員警提供
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淹水焚化爐
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