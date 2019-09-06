台南下午豪大雨 永康區多處淹水員警冒雨管制交通

2019-09-06 16:49 聯合報 記者 聯合報 記者 周宗禎 ╱即時報導



台南市下午下起一陣豪大雨，不到半個小時就下超過50毫米，永康區中正路機車地下道、龍潭街等地多處淹水，永康警分局員警冒著大雨涉水拉封鎖線，防止民眾人車發生危險，十分辛苦。

員警指出，永康龍潭所龍潭街與龍昌街口、中正路機車地下道與和平東路口、正北三路等地淹水，另永大路二段與大灣三街往北方向積水，上述路段都封鎖管制，員警在現場指揮交通。