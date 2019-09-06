蘭潭三信亭換新裝 中秋來嘉拿好禮

2019-09-06 15:22 聯合報 記者 聯合報 記者 姜宜菁 ╱即時報導



嘉義市府與水公司第五區管理處共同合作斥資逾580萬擴建三信亭平台，為迎接中秋佳節來臨，觀光新聞處將於中秋節13日晚上8點，舉辦「三」生有「信」來嘉賞月活動，現場不僅將發送限量蛋黃酥，在嘉義行旅臉書按讚打卡還能領小禮。嘉義市長黃敏惠等人今天在擴建後的平台上欣賞蘭潭美景，邀請民眾來嘉賞月。

「親愛的市民，我們把三信亭變美了！」嘉義市長黃敏惠今天表示，中秋節月圓人團圓，三天連續假期不僅迎接返鄉遊子，也可望吸引不少外來遊客。蘭潭風景區是嘉義市重要觀光景點之一，過去三年平均到訪人次均超過140萬人次，民國66年建成的三信亭更代表嘉義人成長回憶。

三信亭平台擴建工程向外新增三米半的木棧平台，並新增座椅、夜間照明，尤其特別的是新增長5公尺、寬10公尺的觀景平台，無敵視角讓民眾盡情飽覽蘭潭美景。中秋節當晚將舉辦賞月活動，現場會有街頭藝人表演，黃敏惠笑說，歡迎大家一起來看天上明月、欣賞湖面映月，吃手中的月餅。