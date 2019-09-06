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南科新港堂普度18萬元祭品贈弱勢 市府社會局感謝

2019-09-06 15:17聯合報 記者周宗禎╱即時報導

南科新港堂日前舉辦中元普渡，法會結束後將18萬元購買的120桌普渡供品，交給台南市社會局轉送各地弱勢族群民眾。市府社會局主秘朱棟下午代表到南科新港堂頒贈感謝狀，感謝廟方義舉。

南科管理局組長董俊德、新市區長譚乃澄、大營里長廖俊道等地方人士前來見證這項儀式，眾人肯定南科新港堂管理委員會委員們的努力付出。

董俊德表示，南科新港堂為配合市府減量焚燒金紙與減少燒香等環保政策，將節餘款項轉為與全聯合作，購置各類供品辦理普渡。

新港堂總幹事陳燕輝指出，今年參與認桌的廠商或新市臨近社區民眾自參與普渡共210桌，其部份民眾或廠商自行帶回供品或由南科新港堂委員協助轉送地方弱勢族群、遊民，其餘120桌社會局社會救助專車載回運用。

新港堂主委陳樹傳表示，17日新港堂舉行鎮港元帥聖誕千秋祝壽祭拜活動時，拜用的供品，也比照中元普渡購買供品模式，敬備自購供品拜拜，歡迎廠商認桌和各地信徒前來參拜祈福保平安。

南科和樹谷園區廠商、相關供應商今年響應南科新港堂神明的指示，與管委會推動新措施，今年起中元普渡和神明聖誕，全部取消租用供品普渡或祝壽拜拜方式，改以認桌，每桌1500元購買供品方式取代，並將廠商所認桌、不帶回去的供品，請廟方轉社會局統籌送各地弱勢族群民眾。

南科新港堂普度18萬元祭品法會後轉贈弱勢。圖/廟方提供
南科新港堂普度18萬元祭品法會後轉贈弱勢。圖/廟方提供
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南科新港堂普度18萬元祭品法會後轉贈弱勢。圖/廟方提供
南科新港堂普度18萬元祭品法會後轉贈弱勢。圖/廟方提供
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南科新港堂普度18萬元祭品法會後轉贈弱勢。圖/廟方提供
南科新港堂普度18萬元祭品法會後轉贈弱勢。圖/廟方提供
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南科新港堂普度18萬元祭品贈弱勢，市府社會局主秘朱棟代表頒感謝狀。記者周宗禎攝影
南科新港堂普度18萬元祭品贈弱勢，市府社會局主秘朱棟代表頒感謝狀。記者周宗禎攝影
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