金目鱸盛產 漁業署啟動產銷調節機制補助收購

2019-09-06 11:25 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



嘉義縣是全國最大鱸魚產區，以金目鱸產量最大宗，今年盛產，為穩定價格，保障漁民生計，農委會漁業署今天啟動產銷調節機制。圖／縣府漁業科提供 分享 facebook 嘉義縣是全國最大鱸魚產區，其中以金目鱸產量最大宗，今年天氣平穩無寒害，產量增加，池邊交易價格較往年下降，為穩定價格，保障漁民生計，農委會漁業署今天啟動產銷調節機制，全國將補助收購3000公噸金目鱸，其中嘉縣1260公噸，每名漁民補助上限為20公噸。

嘉縣養殖漁業生產區發展協會執行長陳泓碩說，鱸魚今年未遭受寒害，暖冬產量增加，越冬魚苗經半年養殖成長，產量多，池邊交易價格每台斤47元(28.2元/公斤)，接近成本邊緣，市場消費量減少，新魚苗又將放養 為穩定價格，漁業署啟動產銷調節機制，加速600公克以上規格金目鱸去化，有助穩定魚價。

縣府漁業科說，為加速600公克以上規格金目鱸去化，穩定魚價，漁業署今天起起啟動金目鱸產銷調節措施，全國將補助收購3000公噸，其中嘉縣1260公噸，每名漁民補助上限20公噸。

核發漁民補助金每公斤2元，產銷履歷資格漁民每公斤3元，獎勵加工廠每公斤2元，對象以具養殖登記及放養量申報養殖漁民；辦理程序由縣府在魚貨交貨日到現場查核，憑交貨單補助核撥補助金。有意參加漁民，請於魚獲收成2日前，洽縣府農業處漁業科(05)3620123轉331洪小姐申請。

嘉縣擁有適合培育鱸魚環境，包括優質水源及壤土，以及北回歸線溫暖多雨氣候優勢，養殖魚種有金目鱸、七星鱸、加洲鱸、銀花鱸等，年產量1萬1417公噸，產值19.6億，其中以金目鱸最大宗，產地集中東石鄉及義竹鄉，除內銷並外銷澳洲。